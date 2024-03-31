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Seçim günü kahreden haberler! Sandık başında can verdiler

31.03.2024 13:29
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, görevli olduğu sandık başında kalp krizi geçiren CHP’den belediye meclis üyesi adayı Hüseyin Çakır, hayatını kaybetti. Yozgat'ta ise oy verme işlemi sırasında kalp krizi geçiren Mustafa İldiş (76), hayatını kaybetti. Manisa’nın Alaşehir ilçesinde de oyunu attıktan sonra kalp krizi geçiren Hasan Çay (73) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Seçim günü kahreden haberler! Sandık başında can verdiler

Türkiye'nin yerel seçim için sandık başına gittiği günde acı haberler de geldi. Zonguldak'ta bir sandık görevlisi, Yozgat'ta ve Manisa'da ise oy vermeye giden bir vatandaş kalp krizinden hayatını kaybetti. İşte detaylar...

CHP’den 5’inci sıra belediye meclis üyesi adayı Hüseyin Çakır, Ereğli ilçesi Turgut Reis Ortaokulu’nda, partisi tarafından görevlendirildiği sandık başında beklerken bir anda fenalaşıp, yere yığıldı. Çakır için diğer görevliler 112’yi arayarak yardım istedi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Çakır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çakır'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

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SANDIK BAŞINDA KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Yozgat merkeze bağlı Lök köyünde oturan Mustafa İldiş, sabah 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere köyün atıl durumdaki sağlık ocağında kurulan sandığa gitti. Görevlilerden pusula, zarf ve mührü aldıktan sonra kabine ilerleyen İldiş, fenalaşarak yere yığıldı. Çevresindeki vatandaşların müdahalesinin ardından otomobille Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen İldiş, yolda hayatını kaybetti. İldiş'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

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Manisa’nın Alaşehir ilçesi Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu Özel Eğitim Sınıfları Bölümündeki 1087 Nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra kalp krizi geçirip fenalaşan 73 yaşındaki Hasan Çay isimli yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hacıbey Mahallesi Osmaniye Caddesi’nde oturan Hasan Çay’ın çiftçilik yaptığı ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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seçim Yozgat Zonguldak
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