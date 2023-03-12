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Seçim günü yasakları belli oldu! YSK kararları Resmi Gazete'de

12.03.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YSK tarafından belirlenen seçim günü uygulanacak kurallar, oy kullanma saatleri ve bir sandık bölgesindeki seçmen sayısı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 14 Mayıs'ta tüm ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saati 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Seçim günü yasakları belli oldu! YSK kararları Resmi Gazete'de

YSK'nın, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimleri'nde uygulanacak kuralları, oy kullanma saatlerini ve bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını belirlediği kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

SEÇİM GÜNÜ UYGULAMA VE YASAKLAR

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

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08.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA OY KULLANILACAK

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

FDSF

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