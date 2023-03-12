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Hangi partiler seçime girebilecek? YSK açıkladı, Resmi Gazete'de yayımlandı

12.03.2023 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YSK’nın hangi partilerin seçime girme yeterliliğine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu karara göre 36 siyasi parti 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere katılabilecek.

Hangi partiler seçime girebilecek? YSK açıkladı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlere girme yeterliliğine sahip 36 siyasi partiye ilişkin kararı Resmi Gazete yayımlandı.

Karara göre, seçime girebilecek siyasi partiler, Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Parti, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile Zafer Partisi olacak.

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