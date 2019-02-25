Seçim Kurulu’na başvurusu geç yapılan İYİ Parti adayı isyan etti

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde İYİ Parti İl Meclis üyesi adayı olan ve başvuru evrakları Seçim Kurulu’na zamanında teslim edilmeyen İsmet Cesur isyan etti. Cesur, İYİ Parti İlçe Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Sinanpaşa ilçesinde CHP Belediye Başkan adayını destekleme kararı alan İYİ Parti, CHP’den de İl Genel Meclis üyesi adayı çıkartmama sözü aldı. Ancak, CHP’nin ilçeden 3 tane İl Genel Meclis üyesi adayı çıkartmasıyla İYİ Parti İl Genel Meclis üyesi adayı İsmet Cesur, CHP’ye tepki gösterdi. Cesur’un bu tepkisi kendisine pahalıya mal oldu. İYİ Parti Sinanpaşa İlçe Başkanlığı tarafından İl Genel Meclis üyesi adaylık başvurusu Seçim Kurulu’na teslim edilmeyen Cesur, polis zoruyla aldığı adaylık başvurusunu Seçim Kurulu’na saat 17.00’dan sonra teslim edebildi. Ancak Seçim Kurulu vaktinden önce teslim edilmeyen başvuruyu kabul etmedi.

“Başvuru evrakımı polis zoruyla aldım”

Mağduriyetini dile getiren ve İYİ Parti ve CHP’ye isyan eden İsmet Cesur, “Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesinden İYİ Parti İl Genel Meclis adaylık başvurumu yapmıştım. Fakat ilk başta CHP adayı Harun Güner ile anlaşmamızda onlar İl Genel Meclis adayı çıkartmayacaktı. Biz de onları başkanlıkta destekleyecektik. Fakat bu sözlerinde durmayarak CHP 3 tane Sinanpaşa’dan İl Genel Meclis adayı çıkartmıştır. Ben de onlar aday çıkardı diye tepki verdim ‘nerede kaldı bu Millet İttifakı’ diyerek CHP’ye tepki verdim. CHP’nin Taşoluk beldesi seçim bürosu açılışına gitmediğimden dolayı İYİ Parti İlçe Başkanımız Osman Aslan bana tepki gösterdi. Ben de ‘hani onlar il genel meclis adayı çakardı, destek vermeyecektik, siz öyle demediniz mi?’ dediğimde, ‘Benim işime karışamazsın, sen ben ne dersem oraya gelmek zorundasın. Ben de istediğim yere giderim, beni engelleyemezsin’ dedi ve bana tepki verdi. Dolayısıyla ilçe başkanımız Osman Aslan ile aramızda husumet doğdu. Benim adaylık başvurusu evraklarımı 19 Şubat 2019’da Seçim Kurulu’na teslim etmesi gerekirken saat 17.00’a kadar, saat 19.00’da telefonlarımı açmadığı için iş yerine gittiğimde polis zoruyla elinden alarak zorla Seçim Kurulu’na götürdüm. Fakat saat geç olduğundan dolayı Seçim Kurulu adaylık başvurumu kabul etmedi. Bunu yapan İYİ Parti İlçe Başkanı Osman Aslan’dır” dedi.

“Seçme ve seçilme hakkım engellenerek bana da bir terör suçu işlenmiştir”

CHP’ye çanak tutmadığı için bir kasıt olduğunu öne süren Cesur, “Burada kesinlikle bir kasıt var CHP’ye çanak tutmadığım için. Hep CHP için diyorlardı ki; ‘CHP, HDP desteklidir’ ben inanmıyordum. Fakat bana da terör işlenmiştir. Seçme ve seçilme hakkım engellenerek bana da bir terör suçu işlenmiştir. Hepsinden davacıyım. 300 nüfuslu İYİ Parti oylarının Sinanpaşa’daki hepsinin oylarının gasp edildiği gibi benim de seçme ve seçilme hakkım engellenmiştir. Bana oy verecek bütün vatandaşların savcılığa suç duyurusunda bulunması için bana ulaşabilirler. Ben Osman Aslan hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Kesinlikle istifa etmesi gerekiyor. Çünkü benim ona karşı işlenmiş, hakaret, tehdit, ahlaksızlık gibi bir suçum yoktur. Benim adaylık başvurum Ankara’dan onaylı gelmiştir. Bunu kendi cebine koyup da vermeme gibi bir lüksü olamaz. Bütün Sinanpaşa ve Afyonkarahisar halkına sesleniyorum; acaba beni Afyonkarahisar’da Mahmut Koçak için mi, yoksa Sinanpaşa’da CHP adayı Harun Güner için mi harcadılar? Beni kaç paraya sattılar acaba? Çok merak ediyorum, bunun cevabının verilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.



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