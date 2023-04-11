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Seçim sandıkları ne zaman açıklanacak? Hangi sandıkta oy kullanacağım? e-Devlet ve YSK seçmen listesi sorgulama ekranı

11.04.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sandıklarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken birçok kişi "Hangi sandıkta oy kullanacağım?" sorusunu arama motorlarında araştırmaya başladı. Vatandaşlar, seçmen listesi sorgulama ekranı ile Nerede oy kullanacaklarını öğrenebilecekler. İşte, e-Devlet ve YSK seçmen listesi sorgulama ekranı...

Seçim sandıkları ne zaman açıklanacak? Hangi sandıkta oy kullanacağım? e-Devlet ve YSK seçmen listesi sorgulama ekranı

Seçmenlerin oy kullanacağı yer ve sandıklar belli oluyor. Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi ise 27 Nisan itibarıyla başlayacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım sürerken birçok vatandaş da "Oy kullanacağım sandık ne zaman belli olacak, hangi sandıkta oy kullanacağım? 14 Mayıs nerede oy kullanacağım?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

OY KULLANACAĞIM SANDIK NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar 12 Nisan Çarşamba günü belirlenecek.

Bu tarihte yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştilmiş olacak.

HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

Saeçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağı 12 Nisan'da belirlenecek.

Oy verme işlemi yurt dışında yaşayan vatandaşlar için 27 Nisan'da başlayacak. Yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek.

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Salt çoğunluk sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylaması 28 Mayıs'ta yapılacak. Bu durumda 20 Mayıs'ta gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak. 24 Mayıs'ta yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. 28 Mayıs'ta ise yurtiçinde oy kullanılacak. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları 29 Mayıs'ta ilan edilecek.

1 Haziran'da il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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