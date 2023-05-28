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SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI: YSK Seçim sonuçları, oy oranları ne zaman açıklanır? 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Mynet.com'da olacak!

27.05.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonuçları için heyecan giderek artıyor. Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları oy oranları için araştırmalar hız kazandı. Tüm Türkiye'de vatandaşlar Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için bugün oy kullanıyor. Seçim sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak konusu haline geldi. Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek. İşte 28 Mayıs seçim sonuçları ile ilgili merak edilenler

SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI: YSK Seçim sonuçları, oy oranları ne zaman açıklanır? 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Mynet.com'da olacak!

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Bugün (28 Mayıs Pazar) vatandaşlar, 14 Mayıs'ta ilk turu gerçekleşen fakat adayların yeterli oyu alamaması nedeniyle ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanıyor. Bugün, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında bir seçim gerçekleşecek. Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

Seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.

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Geçtiğimiz seçimde YSK Başkanı Yener yaptığı açıklamada "Yayın yasaklarını 18.30 itibarıyla kaldırmış bulunmaktayız." ifadelerini kullanmıştı ve yasaklar sona ermişti.

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27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayan propaganda yasağı 24 saat sürecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

İLK TUR SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 49,52'sini alırken, Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzd 44,88'ini aldı.
Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.
Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

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