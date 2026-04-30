Kapat
Seçim vaadi gerçek oldu: Mahallede roller bir günlüğüne değişti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde alışılmış roller bir geceliğine tersine döndü. Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Yıldız Cabir, seçim döneminde verdiği “kahvehane kadınlara açılacak” sözünü yerine getirerek dikkat çeken bir etkinliğe imza attı.

Kadın muhtar Yıldız Cabir, seçim vaadi olan kadınlar ve erkekler arasındaki günlük rol değişimini gerçekleştirdi.

SEÇİM VAADİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Yıldız Cabir, seçim döneminde verdiği ilginç vaadini hayata geçirdi. 2 yıldır görevini sürdüren Muhtar Cabir, mahallede yaşayan kadınlara bir günlüğüne kıraathane tahsis edeceği sözünü yerine getirdi.

"BU AKŞAM KAHVE KADINLARA AİT"

Dün akşam saatlerinde erkeklere kapatılan kıraathane, kadınlara açıldı. Etkinlikte bir araya gelen kadınlar, masa oyunu oynayıp halay çekerek doyasıya eğlendi.

Renkli görüntülere sahne olan gecede erkekler ise evde çocuklarıyla ilgilendi.

Muhtar Yıldız Cabir, seçim öncesinde verdiği sözü tuttuğunu belirterek, “Seçimler öncesinde bayanlara sözüm vardı, kahveyi kapatacağız diye. Bu sözümü yerine getiriyorum. Bu akşam kahve kadınlara ait. Erkekleri eve gönderdik, çocuklara bıraktık. Hep birlikte eğleneceğiz” dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

