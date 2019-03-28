Seçim vaatleri için türkü yaptırdı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın Ulaş ilçesinde CHP'li Belediye Başkan adayı Murat Sulakçı (47), vaatlerini anlatan bir seçim türküsü yaptırdı. Sivas'ta bağlama ustası Şentürk İyidoğan'ın hazırladığı ve seçim çalışmalarında kullanılan türkü ilgi çekti. Sulakçı, "Türkülerin birleştirici gücüne inanarak böyle bir çalışma yaptık" dedi.

Ulaş ilçesinde yaşayan evli 2 çocuk babası esnaf Murat Sulakçı, pazar günü yapılacak yerel seçimlerde CHP'den belediye başkan adayı oldu. 2014 yılında da belediye başkan adayı olan ve 34 oyla seçimi kaybeden Sulakçı, seçim çalışmalarında kullanacağı müzik için farklı bir çalışma yapmaya karar verdi. Uzun yıllardır arkadaşı olan Sivaslı bağlama ustası ve ozan Şentük İyidoğan ile görüşerek yaşadığı ilçenin sorunlarını, sıkıntılarını ve seçim vaatlerini anlatarak bir seçim müziği yapmasını istedi. İyidoğan da Sulakçı'nın isteği üzerine ilçenin eksikleri, yolları, kavşakları, mahalleleri ve seçim vaatlerini yazdığı türküye aktardı.

Kendisinin de amatör olarak bağlama çaldığını ifade eden Murat Sulakçı "Ben kendim de amatör olarak bağlama çalan birisiyim. Şentürk beye teşekkür ediyorum. Uzun zamandır dostluğumuz vardı. Biz bunu günün şartlarında kavgacı ortamdan ziyade daha güzel bize, Anadolu insanına yakışan bir dille türkülerle anlatmaya karar verdik. Sevincimiz, hüznümüz hatta eleştirimiz türkülere mal olmuştur. Biz de dedik ki farklı bir üslup kullanalım, birleştirici olsun, yapacaklarımızı da, eksiklerimizi de türkülerle anlatalım istedik. Ben buradan gerekli sorunları Şentürk beye aktardım, sözlerine de ufak tefek katkım oldu. Toplumdan da olumlu etkiler aldık. Sert üsluptan ziyade gerçekten içimizden gelen sesi dinledik. Yani bu toprağın sesiyle, türkülerle birlikte sloganik değil de daha çok hiciv eden, ama uygun bir dille sorunlarımızı, sıkıntılarımızı, yapacaklarımızı anlatmaya karar verdik. İçerisinde tabi belediyemizin sıkıntıları var, yollarımızda kavşak problemimiz var, Karasar mahallemizin kışı sert geçiyor, ona değindik. Dört mahalleden oluştuğunu anlattık. Bunlarla ilgili pazar problemimiz var, onu anlattık. Yani Ulaş'ta ne varsa hepsini türkülerin diliyle anlatmayı daha uygun gördük" dedi.