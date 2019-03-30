HABER

Seçim yasakları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 18:24 | Son Güncelleme

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin propaganda dönemi saat 18.00’de sona erdi ve yayın yasakları başladı.Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takviminde yer alan seçimlere yönelik propaganda serbestliği saat 18.00 itibariyle bitti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin propaganda dönemi saat 18.00’de sona erdi ve yayın yasakları başladı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takviminde yer alan seçimlere yönelik propaganda serbestliği saat 18.00 itibariyle bitti. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10’uncu günün sabahında başlayacağını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00’de sona ereceğini öngörüyor.

Maddeye göre, oy verme gününden önceki gün (30 Mart) saat 18.00’den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak.

Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00’den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00’den önce de kaldırabilecek.

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Büyük yangın paniği! Yardıma mahalleli koştu Büyük yangın paniği! Yardıma mahalleli koştu
AK Parti'nin Bağcılar mitingiAK Parti'nin Bağcılar mitingi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Gelin kaynana kavgası! Beren Saat ve kaynanası markette birbirine girdi

Gelin kaynana kavgası! Beren Saat ve kaynanası markette birbirine girdi

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Saadet Partisi'nin adayının mitingine 1 kişi katıldı!

Saadet Partisi'nin adayının mitingine 1 kişi katıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Sultangazi'de yangın paniği: Mahsur kalanları mahalle sakinleri kurtardı

Büyük yangın paniği! Yardıma mahalleli koştu

Malatya'da kanalizasyon çalışmasında göçük

Bir anda göçük altında kaldı! Korkutan olay

Diyarbakır'da kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası

Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.