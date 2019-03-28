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Seçime 3 gün kala 24 Haziran seçimini bilen şirketten son anket!

SEÇİM HABERLERİ  | 28.03.2019 17:51 | Son Güncelleme

ORC Araştırma, son seçim anketini paylaştı. İstanbul'da Binali Yıldırım 2,4 puan önde görünürken Ankara'da ise Mehmet Özhaseki 0,7 puan önde. Balıkesir'de ise Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı 47,9 puanla son 3 güne eşit oy oranı ile giriyor.

İşte 24 Haziran seçiminin bileni ORC Araştırma'nın 31 Mart yerel seçimleri için yaptığı son anket...

Seçime 3 gün kala 24 Haziran seçimini bilen şirketten son anket!

Buna göre İstanbul ve Ankara'da Cumhur İttifakı adayları yarışı önce götürürken İzmir'de Millet İttifakı ipi göğüslüyor.
Araştırma 21-27 Mart tarihleri arasında tam 14 bin 760 kişi ile yüz yüze yapılan görüşmelerle yapıldı.
Birçok ilde yarış kafa kafaya devam ederken Balıkesir'de ise Cumhur ve Millet İttifakı adaylarının ikisinin de oy oranının 47,9 olması dikkat çekti.
ORC Araştırma 24 Haziran seçimindeki tahminleriyle nokta atışı yapmıştı.
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