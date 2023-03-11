2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine girecek partiler hangileri? Seçime kaç parti katılacak? YSK'dan son dakika açıklaması!

2023 seçimleri ile ilgili beklenen son dakika açıklaması YSK tarafından geldi. 14 Mayıs'ta oy verme işlemi saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak. Seçimekatılacak siyasi parti sayısı da belli oldu. 2023 seçimlerine katılacak partiler yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. İşte detaylar...

SEÇİME KAÇ PARTİ KATILACAK 2023?

Seçime 36 siyasi parti katılacak.

YSK'dan yapılan son dakika açıklamasında 14 Mayıs'ta oy verme işleminin saat 08.00 ile 17.00 arasında olacağı belirtildi.

Duyuruda 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 36 siyasi parti katılacağı aktarıldı.

2023 SEÇİMLERİNE KATILACAK PARTİLER

Seçime girme yeterliliği olan partiler:

SEÇMEN KAYDIM NEREDE?

Seçmen kaydı sorgulama işlemi YSK ya da e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Bahsi geçen uygulama ile Türkiye'de yaşayan vatandaşlar askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecekler.

Vatandaşlar, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini de sorgulayabilecekler.

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Seçmen kaydı sorgulama işlemi YSK'nın web sitesinden ya da e-Devlet'ten yapılabilmektedir.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI

e-Devlet uygulamasına ya da web sitesine TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra TC ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişilmektedir.

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip eden kullanıcılar sorgulama yapabilmekdir.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

