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Seçime saatler kala İYİ Parti’de istifa

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 16:53 | Son Güncelleme

İYİ Parti Akhisar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Damla Günay, seçime saatler kala görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Seçime saatler kala İYİ Parti’de istifa

İYİ Parti Akhisar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Damla Günay, seçime saatler kala görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Günay, İYİ Parti ve CHP arasında yapılan Millet İttifakı’na başından beri karşı olduğunu ve ittifakın çıkara dönüşmesi üzerine hem görevinden hem de partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Damla Günay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ittifakın artık çıkara dönüştüğünü bu sebeple yapılan haksızlıkların içinde bulunmayacağını belirtti.
Damla Günay istifasını açıkladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Başından beri karşısında durduğum İYİ Parti CHP ortaklığında, bu mayanın tutmayacağına olan inancım ve dengelerin sürekli değişmesi, ittifakın çıkara dönüşmesi sebebiyle yapılan haksızlıkların içinde artık bulunmayacağım. Vatanseverliğin, milliyetçiliğin kulislerde ucuzlaştırılması ve biz gençlerin geleceğinin hiçbir zaman yapılan pazarlıklardan daha değerli olmadığını ortada. Bugüne dek sürdürdüğüm görevimde, destek arayışında ve baskı altında kaldım. Partime olan hizmetimi vicdani rahatlık içerisinde tamamlamış olup, görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Emeklerimin karşılık bulacağı şerefli yolda yürümeye, milliyetçiliğimin ucuz çıkar oyunlarının gölgesinde bırakmadan, davama sahip çıkarak hizmetlerime devam edeceğim. Sandık namustur ve namusuma sandıkta sahip çıkarken, hiçbir vebali boynumda taşımayacağım! Akhisar İYİ Parti içinde arkamdan dönen tüm oyunlara karşı dimdik ayakta durduğum bu son günde, şahsiyetsiz insanların ayakları altında kalmayacağım. Davası vatan, millet olmayan hiçbir yerde bulunmayacağım. Şahsıma yapılan tüm haksız davranışları bir hakaret sayarak kınıyorum. Tüm sözlerim delil ile destekli olup hakkımı aramama bile izin verilmeyen bir ortamda daha fazla bulunmayacağım. Gelecek bizlerin eseri olacak bu yüzden milliyetçi kimliğim ile hizmet etmeye devam edeceğim. Bu yolda destek olan herkese teşekkür ederim. Bir bilgeye başarısının sırrını sormuşlar ’doğru kararlar’ demiş. Nasıl bu kadar doğru kararlar alabildiğini sormuşlar ’deneyim’ demiş. O deneyimi nasıl kazandın, diye sormuşlar ’yanlış kararlar’ demiş"
Günay paylaşımının hemen ardından sosyal medya hesabının kapak fotoğrafını bozkurt işaretiyle güncelledi.

Seçime saatler kala İYİ Parti’de istifa

Seçime saatler kala İYİ Parti’de istifa

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