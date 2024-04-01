HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Seçimi kazanan Özlü: Şimdi proje zamanı! 100 projemizi hayata geçireceğiz

Seçimi kazanan Özlü: Şimdi proje zamanı! 100 projemizi hayata geçireceğiz

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
01.04.2024 13:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mart yerel seçimleri, resmi olmayan sonuçlara göre Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü’nün zaferi ile sonuçlandı. Cedidiye Meydanındaki Ramazan Etkinlikleri Çadırında teşekkür konuşması yapan Başkan Özlü, “Düzce seçim dönenimdeki spekülasyonlara ve algı oyunlarına prim vermedi. Şimdi Düzce için proje zamanı… Önümüzdeki 5 yılda 100 projeyi tamamlayacağız” dedi.

Seçimi kazanan Özlü: Şimdi proje zamanı! 100 projemizi hayata geçireceğiz

Tüm Türkiye’de olduğu gibi, Düzce’de de binlerce seçmen demokrasinin gereği sandık başına gitti. Düzce’nin geleceğinin oylandığı yerel seçimlerinin kazananı, resmi olmayan sonuçlara göre Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü oldu.

HY

Seçim sonuçlarının ardından, seçim otobüsü ile Düzce’nin cadde ve sokaklarında dolaşarak halkı selamlayan Özlü, teşekkür konuşması yapmak için eşi Onur Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, AK Parti Yöneticileri ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Cedidiye Meydanında bulunan Ramazan etkinliklerinin düzenlendiği Ramazan Çadırına geçti.

Burada partililerin coşkusu ile karşılaşan Özlü, kendisi ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerin bu taleplerini geri çevirmedi. Teşekkür konuşması yapmak için kürsüye çıkan Başkan Özlü, seçim döneminde kendisine yönelik algı oyunlarının yapıldığını belirterek, Düzceliler’in ise bu operasyonlara prim vermediğini ifade etti.

GGGGGG

"BANA OY VEREN VERMEYEN DÜZCE HALKI İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Yeni dönemde, kendisine oy veren ve vermeyen tüm Düzce halkı için çalışacağının altını çizen Başkan Özlü, “Bir seçim kampanyası yürüttük… Bizlere destek olan, bizlerle beraber çalışan önce teşkilat mensuplarımıza, seçimde görev alan arkadaşlarımıza, milletvekillerimize, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu akşamki toplantımız bir kutlama toplantısından öte, bir teşekkür toplantımızdır. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, sağ olun var olun. Son 3 ayda çok şeyler yaşadık, bize muhalif olanları birleştirmeye çalıştılar, bizi yıkmak için çok uğraştılar, toplantılar yaptılar, dışarıdan destekler aldılar, sahte anketler yayınladılar, sahte haberler yaptılar, yapmadıklarını bırakmadılar. Aziz Düzceli kardeşlerimiz emaneti ehline verdiler. Düzceliler manipülasyonlarına, algı oyunlarına prim vermediler. Düzceliler projeye oy verdiler. Düzceliler dürüstlüğe oy verdiler. Düzceliler çalışmaya oy verdiler. En büyük teşekkürü sevgili Düzceli kardeşlerimiz hak ediyor. Bize oy veren veyahut vermeyen, bugünden sonra biz bütün Düzce’nin belediye başkanıyız. Bugüne kadar hiçbir zaman, ayrımcılık yapmadık. Bundan sonra da ayrımcılık yapmayacağız. Düzce için çalışacağız, bu bizim görevimiz. Önümüzdeki 5 yıl için söylediğimiz 100 projeyi tamamlayacağız. Bu şehri onlar istemeseler de algı oyunları yapsalar da biz Düzce’yi gelişmiş ilk 10 il arasına sokmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Sevgili kardeşlerim yarından itibaren çalışmaya başlıyoruz söylediğimiz projeleri uygulamaya koyuyoruz sağ olun var olun” dedi.


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sandıkların yüzde 100'ü açıldı! İşte İmamoğlu ve Kurum'un aldığı oySandıkların yüzde 100'ü açıldı! İşte İmamoğlu ve Kurum'un aldığı oy
81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek! O isim en genç kadın başkan oldu81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek! O isim en genç kadın başkan oldu
Seçim sonrası Alper Gezeravcı sosyal medyada gündem oldu! "Tulumunu çıkarmıştır artık, pişti adam içinde yazık"Seçim sonrası Alper Gezeravcı sosyal medyada gündem oldu! "Tulumunu çıkarmıştır artık, pişti adam içinde yazık"
Anahtar Kelimeler:
Faruk Özlü Düzce
En Çok Okunan Haberler
Bu ayrıntıyı kimse fark etmedi!

Bu ayrıntıyı kimse fark etmedi!

Burcu Köksal'dan coşkulu başlangıç! Bağıra bağıra andımızı okudu

Burcu Köksal'dan coşkulu başlangıç! Bağıra bağıra andımızı okudu

Bahçeli'den seçim sonuçları sonrası ilk açıklama! 'Erken seçim...'

Bahçeli'den seçim sonuçları sonrası ilk açıklama! 'Erken seçim...'

Seçim sonrası sosyal medyada çizmeyi aşan 'deprem' paylaşımları

Seçim sonrası sosyal medyada çizmeyi aşan 'deprem' paylaşımları

Seçimler sonrası canlı yayında çarpıcı 'Mehmet Şimşek' kulisi!

Seçimler sonrası canlı yayında çarpıcı 'Mehmet Şimşek' kulisi!

Eşi ve kızıyla oy kullanmıştı! Sandıktan sadece 3 oy çıktı

Eşi ve kızıyla oy kullanmıştı! Sandıktan sadece 3 oy çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömür boyu garantili Stanley termosların fiyatları en dipte

Ömür boyu garantili Stanley termosların fiyatları en dipte

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.