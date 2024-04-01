Seçimi kazanan Özlü: Şimdi proje zamanı! 100 projemizi hayata geçireceğiz

Tüm Türkiye’de olduğu gibi, Düzce’de de binlerce seçmen demokrasinin gereği sandık başına gitti. Düzce’nin geleceğinin oylandığı yerel seçimlerinin kazananı, resmi olmayan sonuçlara göre Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü oldu.

Seçim sonuçlarının ardından, seçim otobüsü ile Düzce’nin cadde ve sokaklarında dolaşarak halkı selamlayan Özlü, teşekkür konuşması yapmak için eşi Onur Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, AK Parti Yöneticileri ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Cedidiye Meydanında bulunan Ramazan etkinliklerinin düzenlendiği Ramazan Çadırına geçti.

Burada partililerin coşkusu ile karşılaşan Özlü, kendisi ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerin bu taleplerini geri çevirmedi. Teşekkür konuşması yapmak için kürsüye çıkan Başkan Özlü, seçim döneminde kendisine yönelik algı oyunlarının yapıldığını belirterek, Düzceliler’in ise bu operasyonlara prim vermediğini ifade etti.

"BANA OY VEREN VERMEYEN DÜZCE HALKI İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Yeni dönemde, kendisine oy veren ve vermeyen tüm Düzce halkı için çalışacağının altını çizen Başkan Özlü, “Bir seçim kampanyası yürüttük… Bizlere destek olan, bizlerle beraber çalışan önce teşkilat mensuplarımıza, seçimde görev alan arkadaşlarımıza, milletvekillerimize, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu akşamki toplantımız bir kutlama toplantısından öte, bir teşekkür toplantımızdır. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, sağ olun var olun. Son 3 ayda çok şeyler yaşadık, bize muhalif olanları birleştirmeye çalıştılar, bizi yıkmak için çok uğraştılar, toplantılar yaptılar, dışarıdan destekler aldılar, sahte anketler yayınladılar, sahte haberler yaptılar, yapmadıklarını bırakmadılar. Aziz Düzceli kardeşlerimiz emaneti ehline verdiler. Düzceliler manipülasyonlarına, algı oyunlarına prim vermediler. Düzceliler projeye oy verdiler. Düzceliler dürüstlüğe oy verdiler. Düzceliler çalışmaya oy verdiler. En büyük teşekkürü sevgili Düzceli kardeşlerimiz hak ediyor. Bize oy veren veyahut vermeyen, bugünden sonra biz bütün Düzce’nin belediye başkanıyız. Bugüne kadar hiçbir zaman, ayrımcılık yapmadık. Bundan sonra da ayrımcılık yapmayacağız. Düzce için çalışacağız, bu bizim görevimiz. Önümüzdeki 5 yıl için söylediğimiz 100 projeyi tamamlayacağız. Bu şehri onlar istemeseler de algı oyunları yapsalar da biz Düzce’yi gelişmiş ilk 10 il arasına sokmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Sevgili kardeşlerim yarından itibaren çalışmaya başlıyoruz söylediğimiz projeleri uygulamaya koyuyoruz sağ olun var olun” dedi.







