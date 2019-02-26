ERZİNCAN (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'na değinerek "Seçimlere ayrı girilen yerlerde birbirimizin hasmı değiliz, hısmıyız, kırıp dökmeden güzel bir yarış olsun istiyoruz. Medeni şekilde adaylar kendilerini ifade etsin, projelerini anlatsın, hemşehrilerimiz kararını versin." dedi. Binali Yıldırım, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzincan mitingine katılmak üzere geldiği Erzincan Havalimanı'nda, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ile çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Katılımcılar ile tek tek tokalaşan Yıldırım, daha sonra Yeni Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret etti. Yıldırım, burada esnafa hitaben yaptığı konuşmada, 3 Kasım 2002 tarihinden itibaren 14 seçim gördüğünü, bunların hepsinde yer aldığını belirterek kendisine destek olan Erzincanlılara teşekkür etti.

AK Parti'nin iktidara geldiği tarihten sonra yaptığı hizmetlere değinen Yıldırım, şöyle devam etti: "1994'ü, İstanbul'da neler olduğunu hatırlayın, çamur, çukur, çöp, hava kirliliği, Haliç'in müşkül kokuları. Ne oldu? 27 Mart 1994'te o geldi, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan geldi, İstanbul'u ayağa kaldırdı. Bugün artık İstanbul'da çöp, çamur, hava kirliliği konuşulmuyor. Şimdi İstanbullular 'Trafik sorunu çözün, araba çok, otopark az, otopark yapın, daha çok yeşil alan yapın, depreme karşı tedbir alın, gençlere kadınlara belediye de daha çok yer verin, daha çok onlar geleceğin İstanbul'unda yerini alsın.' diyor. Akmayan suyundan, çöp dolu sokaklarından, hava kirliliğinden elhamdülillah İstanbul'da eser yok." - "Bizim davamız sen ben davası değil, millet davasıdır" Yıldırım, daha sonra kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile kentteki Kulem Salonu'nda bir araya geldi. Burada da bir konuşma yapan Yıldırım, 16 yıldır gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek şunları dile getirdi: