Bu test;
kahve seçimlerinin sadece sıradan tercihler olmadığını, karakterinin bir sonucu olduğunu gösteriyor. Hazırsan, testi çöz ve kahve seçimlerinin seni ne kadar yansıttığını gör!
Seçtiğin kahveye göre sana bir karakter analizi yapıyoruz!
1/10
Sence günün en güzel kahvesi ne zaman içilendir?
Elbette en güzel kahve, sabah içilen ve bana enerji veren taze bir kahvedir.
Gün ortasında yanında tatlı bir şeylerle içilen kahve, benim favorim.
Yolda yürürken, alışveriş yaparken ya da yeni keşiflere çıkarken içtiğim kahvenin tadına doyum olmaz.
Odaklanmamı gerektiren zor bir işten önce içtiğim kahvenin bendeki yeri ayrı.
2/10
Sabah güne başlarken tercih edeceğin kahve bunlardan hangisi olur?
Yumuşacık bir karamel macchiato.
Enfes bir double espresso
3/10
Arkadaşlarınla güzel bir kahvecide buluşmuşsun? Siparişin sence hangisi olur?
Ben klasiklerden vazgeçmem. Bakalım mekanın kahve çekirdekleri ne kadar iyi?
Ortamın enerjisine uygun şöyle sütlü ve tatlı bir şeyler.
Ben riske girmeden bir Türk kahvesi alırım.
Menüdeki en renkli ve farklı görünen seçenek.
4/10
Bir kahve dükkanını sevmen için ne gerekir?
Güzel kahve yapması, sessiz ve temiz olması bana yeter.
Rahat oturma birimleri ve sıcacık bir iç mekanı olmalı.
Rengarenk bir tasarım, hareketli müzik ve elbette kalabalık masalar.
Uzun ve geniş çalışma masalarıyla donatılmış bir iç mekan.
5/10
Müdavimi olduğun bir kafeye yeni ve farklı bir seçenek gelmiş. Dener misin?
Ne işim olur yeni şeylerle? Benim tercihlerim zaten belli.
Ben zevklerimden zor vazgeçerim, muhtemelen sorarım ama denemem.
İçinde ne olduğunu sorar, hoşuma giderse denemekten çekinmem.
Elbette farklılık benim işim, çok sorgulamadan hemen denerim.
6/10
Kahveni aldın, masana geçtin. Nasıl içersin?
Her yudumun keyfine vararak yavaş yavaş içerim
Sohbet o kadar koyu olur ki kahve içmeyi hatırlamam bile.
Yanına tatlı bir şeyler almadan içmem ki.
Bir anda fondiplerim desem yeridir.
7/10
Baristanın sanatını konuşturması kahve seçimini etkiler mi?
Yoo, benim baristayla çok işim yok ki.
E yani, kahvenin üstünde etkileyici bir sanat görmek her zaman hoşuma gider.
Renkli, buzlu ve aşırı enerjik bir şeyler hazırlayacaksa neden etkilemesin?
Görsellikten ziyade bana kahve çekirdekleri hakkında bilgi verirse kesinlikle etkiler.
8/10
Gelelim kahve yanı eşlikçisine... Sence hangisi sana daha çok hitap ediyor?
Kahve tadını bastırmayan bir parça çikolata ya da bar.
Şöyle bol çikolatalı bir brownie.
Taptaze kremalı meyveli bir kek.
Açlığımı bastıracak tuzlu bir kiş.
9/10
Biraz da evdeki kahve yapma alışkanlıklarından bahseder misin?
Klasik yöntemlerden vazgeçmem. İdeal su ve kahve oranına dikkat ederim.
Sütü köpürtür, içine tarçın ve şeker eklerim.
İnternetteki en yaratıcı tarifi aratır, tüm malzemeleri alır ve denerim.
Kahve makinemden ideal ayarı girer, onun işini yapmasını beklerim.
10/10
Bunlardan hangisi aklındaki kahve keyfini daha iyi tanımlıyor?