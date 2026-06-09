Seçtiğin kombinlere göre ne kadar moda aşığısın?

1/8 Çok önemli bir galaya veya şık bir davete davetlisin. İlk seçeceğin parça ne olurdu?

2/8 Kombin yaparken senin için giriş parçası niteliğindeki, yani en çok yatırım yaptığın şey hangisidir? Kaliteli bir jean ve basic tişörtler... Sadelik en büyük lükstür. Kombini tamamen değiştiren, herkesin logolarından tanıyacağı o sezonun "it-bag" çantası veya ikonik bir ayakkabı. Özgün takılar, vintage kemerler, gözlükler veya farklı fularlar... Günlük hayatımda giydiğim spor ayakkabılar ve rahat eşofmanlar, sweatshirtler.

3/8 Gardırobunun renk paleti genel olarak nasıldır? Renk uyumuna çok takılmam, o an temiz ve ütülü ne varsa odur. Monokrom görünümlerden cesur renk bloklarına, beklenmedik desen eşleşmelerine kadar tam bir cümbüş. Pembe, sarı ve fosforlu tonlar. Siyah, beyaz, bej ve gri ağırlıklı

4/8 Peki o yıldız parça olacak tişörtü seçer misin?

5/8 Şimdi de o çantayı seçer misin?

6/8 Arkadaşlarınla pazar brunch'ına gideceksin. Çaba harcamadan cool görünmek için kombinin ne olurdu? Kaliteli bir düz jean, üzerine şık bir beyaz gömlek ve deri bir ceket. Sezonun trend spor ayakkabıları, marka logolu bir sweatshirt ve tasarım güneş gözlükleri. Farklı dokuları birleştirdiğim bir kat kat kombini yaparım. Saten bir etek üzerine salaş bir örgü kazak ve dikkat çekici botlar. En rahat ettiğim tayt, üzerime geniş bir hırka ve hızlıca toplanmış bir saç.

7/8 Monokrom yani baştan aşağı tek renk bir kombin yapacaksın. Tercihin hangisi olurdu? Bordo veya fıstık yeşili. Tepeden tırnağa siyah veya krem rengi. Deri, süet ve ipeği karıştırdığım beyaz. Baştan aşağı denim.