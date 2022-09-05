HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Seda Kurt'u öldürüp yurtdışına kaçmıştı! Gürcistan'daki cezaevinde dövülerek öldürüldü

Seda Kurt'u öldürüp yurtdışına kaçmıştı! Gürcistan'daki cezaevinde dövülerek öldürüldü

05.09.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birlikte yaşadığı iki çocuk annesi Seda Kurt'u 19 yerinden bıçaklayarak öldürüp yurtdışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Ercan Akkaş'ın, dövülerek öldürüldüğü belirlendi. Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, "Bir kadın cinayeti davası daha kapandı. İlahi adalete inanırım. Hayatımız kısmen de olsa normale döndü" diye konuştu.

Seda Kurt'u öldürüp yurtdışına kaçmıştı! Gürcistan'daki cezaevinde dövülerek öldürüldü

Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi'nde birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Seda Kurt'u, 4 Kasım 2019 tarihinde bıçaklayarak öldüren Ercan Akkaş yurtdışına kaçtı. Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Akkaş, kırmızı bültenle aranıyordu.

GÜRCİSTAN'DA BAŞKA BİR SUÇTAN TUTUKLANDI

Bir tanık, Avcılar Kadın Platformu Kadın Savunma Ağı'ndan Zozan Cengiz ile bağlantı kurarak Akkaş'ın Gürcistan Tiflis yakınlarında işlediği bir suç nedeniyle tutuklanarak cezaevinde girdiğini söyledi.

3

Seda Kurt

Hopa Cumhuriyet Savcılığı'nda tanığın ifadesini alındı. Öldürülen Seda Kurt'un annesi Bedai Akar'ın avukatı Meriç Eyüpoğlu yargılamayı yapan mahkemeye başvurarak, sanığın iadesi için işlemlerin başlatılmasını talep etti. Mahkeme Adalet Bakanlığı ile yazışarak, iade sürecini başlattı.

Vahşice öldürülmüştü! 19 yerinden bıçaklanan Seda'nın annesinden firari katile: Kâbusun olacağımVahşice öldürülmüştü! 19 yerinden bıçaklanan Seda'nın annesinden firari katile: Kâbusun olacağım

CEZAEVİNDE DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Süreç devam ederken Akkaş'ın Temmuz ayında mahkumlar arasında çıkan kavgada dövülerek öldürüldüğü bildirildi. Akkaş'ın cenazesi İstanbul'a getirilerek, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testiyle kimliği doğrulandı. Kesin kimlik tespiti için yakınlarının yanı sıra Seda Kurt'un üzerindeki doku örnekleri de kullanıldı.

4

Ercan Akkaş ve Seda Kurt

"İLAHİ ADALETE İNANIRIM"

Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, "Bir kadın cinayeti davası daha kapandı. Küçük kızı anne diye ağlarken, onun serbest dolaşmasını kabullenemiyordum. İlahi adalete inanırım. Katil bulunana kadar üzerimdeki tişörtü çıkarmayacağım demiştim. Katil çıktı, artık bu tişörtü kaldırıyorum. Hayatımız kısmen de olsa normale döndü" dedi. Avcılar Kadın Platformu Kadın Savunma Ağı'ndan Zozan Cengiz ise katil zanlısının yakalanması için uzun süre mücadele ettiklerini belirterek, "Görgü tanığını Batum'dan Türkiye'ye getirdik, ifadesi alındı. Son duruşmada mahkemeye sunarak sanığın Türkiye'ye iade edilmesini istedik. Failin ifadesi alınamadan öldüğünü duyduk. Buna önce inanmadık çünkü, Cem Garipoğlu davası örneği var. Olayın aydınlatılmasını istedik.

2

DNA testlerinin yapılmasını istedik. Tutuklu bulunduğu cezaevinde dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Süreci takip etmeseydik, bu kadın cinayeti failinin nerede olduğunu, ölüp ölmediğini bile bilmeyecektik. Kadınları koruyan yasaya ve bir politikaya ihtiyacımız var. Her gün kadınlar yüksek binalardan düşüp öldü deniliyor. Kadınlar plaza ve evlerinde öldürülüyor. Can güvenliğimiz yok. Her sokakta tedirgin yürüyoruz. Seda da en güvenilir kabul edilen yerlerden birinde, evinde öldürüldü. Burada iyi hal indirimiyle, birkaç yıl içerisinde çıkabilirdi. Bugünkü duruma ne sevinebiliyoruz, ne de üzülebiliyoruz" diye konuştu.

1

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendisine küfür eden kişiye attığı tokat hayatını kararttı!Kendisine küfür eden kişiye attığı tokat hayatını kararttı!
Demir sopayla saldırdı! 'Sana güvenlikçi arkadaşımı ayarladım, üçümüz grup kuralım'Demir sopayla saldırdı! 'Sana güvenlikçi arkadaşımı ayarladım, üçümüz grup kuralım'
Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Gürcistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Ahmet Çakar'dan tüyler ürperten iddia! ''Beşiktaş maçında yaşanan tesadüf değil...''

Ahmet Çakar'dan tüyler ürperten iddia! ''Beşiktaş maçında yaşanan tesadüf değil...''

Yunanistan'daki terör kampı Lavrion'dan yeni görüntüler

Yunanistan'daki terör kampı Lavrion'dan yeni görüntüler

Kritik Kabine toplantısı bugün!

Kritik Kabine toplantısı bugün!

Pençe Kilit'te askeri helikopter kaza kırıma uğradı

Pençe Kilit'te askeri helikopter kaza kırıma uğradı

Kız Kulesi’nin restorasyonundaki mimar konuştu!

Kız Kulesi’nin restorasyonundaki mimar konuştu!

İlginizi Çekebilir

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.