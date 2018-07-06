KADIN

Sedef hastalığıyla mücadele eden kadın, ilham kaynağı olmak istiyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
HASTALIKLAR HABERLERİ  | 06.07.2018 08:57 | Son Güncelleme

İnsanların acı dolu bakışları yüzünden yılllardır cildini gizleyen 21 yaşındaki sedef hastası Katrina Desjardins, artık cildini saklamıyor. Acı veren lekelerini bir 'aksesuar' gibi gören Katrina, ''Bu lekeler benim bir parçam. Onlar olmasaydı kendimi çıplak gibi hissederdim'' diye konuşuyor.

Sedef hastalığıyla mücadele eden kadın, ilham kaynağı olmak istiyor

Sedef hastalığından utanan Katrina Desjardins, şimdi lekelerini bir 'aksesuar' olarak görüyor ve hatta pembe pigmentlerini ortaya çıkaran kıyafetler giyiyor.

1

Londra'da yaşayan Katrina, “Bu lekeler, aynaya baktığımda görmeye alışık olduğum tanıdık bir parça. Onlarla eşleşen kıyafetler giyersem aksesuar gibi duruyorlar. Bazen onlar olmasaydı nasıl olurdum diye düşünüyorum. Sanırım kendimi çıplak gibi hissederdim'' diye konuşuyor.

6

Erkek arkaşının en büyük destekçisi olduğunu söyleyen genç kadın, ''sokağa çıktığımda insanların kötü bakışları, söyledikleri sözler beni fazlasıyla yaralıyordu. Ancak onlarla mücadele etmeyi öğrendim. Kimsenin beni küçük düşürmesine, hakkımda kötü konuşmasına izin vermiyorum. Böylelikle kendime olan güveni tekrar kazandım.

3

Özellikle kalabalıklar içinden geçiyorum. Yaralarımı diğer insanlara gösteriyorum ki sedef hastalığıyla mücadele eden kişiler de kendileri rahat hissetsinler. Bu dünyanın en kötü şeyi değil. Onlara ilham kaynağı olmak istitorum'' diye ekliyor.

2

Sedef hastalığı nedir?

Deride kırımızı renkli zemin üzerinde sedefi-beyaz renkli kepeklenmelere neden olan döküntülerle kendini gösteren sedef hastalığı (psoriasis) özellikle diz, dirsek ve saçlıderi gibi bölgelerde görülen, zaman zaman şiddetli kaşıntılı ve tekrarlayıcı bir hastalıktır. Sedef hastalığının nedeni tam olarak bilinmemekle beraber, hastalığın bağışıklık sistemi, genetik ve çevresel faktörlerin karşılıklı etkileşimi sonucu geliştiği düşünülür. Bulaşıcı değildir

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sedef hastalığı Katrina Desjardins

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Pınar Altuğ da makyajsız fotoğrafını paylaştı

Pınar Altuğ da makyajsız fotoğrafını paylaştı

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın doğayla iç içe tatili

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın doğayla iç içe tatili

En sıradan yerlerde fotoğraf çekiyor ama sonucu şaşkına çeviriyor

En sıradan yerlerde fotoğraf çekiyor ama sonucu şaşkına çeviriyor

İlgiden ne yapacaklarını şaşırdılar! Bu kez de tırnaklardan süt fışkırttılar

İlgiden ne yapacaklarını şaşırdılar! Bu kez de tırnaklardan süt fışkırttılar

Tuba Büyüküstün'ün ilham alınası stil evrimi

Tuba Büyüküstün'ün ilham alınası stil evrimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Skolyozu bu şekilde farketmek mümkün

Skolyozu bu şekilde farketmek mümkün

Yaygın enfeksiyonları ortadan kaldırmanın doğal yolları

Yaygın enfeksiyonları ortadan kaldırmanın doğal yolları

Dildeki beyazlık hastalık habercisi olabilir

Dildeki beyazlık hastalık habercisi olabilir

Dikkat! İnflamatuvar bağırsak hastası olabilirsiniz!

Dikkat! İnflamatuvar bağırsak hastası olabilirsiniz!

‘Köpek memesi’ hastalığında kadınlar risk altında

‘Köpek memesi’ hastalığında kadınlar risk altında

Huzursuz bağırsak şikayetlerini azaltan 7 öneri

Huzursuz bağırsak şikayetlerini azaltan 7 öneri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.