Sedef hastalığıyla mücadele eden kadın, ilham kaynağı olmak istiyor

Sedef hastalığından utanan Katrina Desjardins, şimdi lekelerini bir 'aksesuar' olarak görüyor ve hatta pembe pigmentlerini ortaya çıkaran kıyafetler giyiyor.

Londra'da yaşayan Katrina, “Bu lekeler, aynaya baktığımda görmeye alışık olduğum tanıdık bir parça. Onlarla eşleşen kıyafetler giyersem aksesuar gibi duruyorlar. Bazen onlar olmasaydı nasıl olurdum diye düşünüyorum. Sanırım kendimi çıplak gibi hissederdim'' diye konuşuyor.

Erkek arkaşının en büyük destekçisi olduğunu söyleyen genç kadın, ''sokağa çıktığımda insanların kötü bakışları, söyledikleri sözler beni fazlasıyla yaralıyordu. Ancak onlarla mücadele etmeyi öğrendim. Kimsenin beni küçük düşürmesine, hakkımda kötü konuşmasına izin vermiyorum. Böylelikle kendime olan güveni tekrar kazandım.

Özellikle kalabalıklar içinden geçiyorum. Yaralarımı diğer insanlara gösteriyorum ki sedef hastalığıyla mücadele eden kişiler de kendileri rahat hissetsinler. Bu dünyanın en kötü şeyi değil. Onlara ilham kaynağı olmak istitorum'' diye ekliyor.

Sedef hastalığı nedir?

Deride kırımızı renkli zemin üzerinde sedefi-beyaz renkli kepeklenmelere neden olan döküntülerle kendini gösteren sedef hastalığı (psoriasis) özellikle diz, dirsek ve saçlıderi gibi bölgelerde görülen, zaman zaman şiddetli kaşıntılı ve tekrarlayıcı bir hastalıktır. Sedef hastalığının nedeni tam olarak bilinmemekle beraber, hastalığın bağışıklık sistemi, genetik ve çevresel faktörlerin karşılıklı etkileşimi sonucu geliştiği düşünülür. Bulaşıcı değildir