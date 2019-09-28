Sedyeyle geldiği hastaneden yürüyerek çıkmak istiyor

Yere düştüğünü ve ayağa kalkamadığını anlatan Çamlıbel, yakınlarının haber vermesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Çamlıbel, "Hiç kalkamıyordum. Beni hastaneye sedyeyle getirdiler. Zor bir süreç atlattım. Şu an iyi durumdayım Allah'a şükür. Koltuk değnekleriyle yürüyebiliyorum, kendi ihtiyaçlarımı karşılayabilecek durumdayım. Tedavim sürerken eşim hastanede hayatını kaybetti. Zor zamanlarım oldu ama hepsini atlattım. Hastane çalışanları bana çok iyi moral verdi. Şu an iyiyim. Koltuk değneklerine ihtiyacım olmadan taburcu edileceğim günü bekliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Hastamız iyileşmek için mücadele etti"

Fizyoterapist Ahmet Turan Yavuz da Saniye Çamlıbel'in hiç hareket edemediğini belirterek, şunları söyledi:

"Hasta zor şartlar altında tedavi gördü. Kanser tedavisi gören eşini kaybetti. Kendisini nasıl motive ederiz, nasıl tedavi ederiz diye düşünürken, kendisi olağanüstü bir şekilde bu durumu kabullenerek tedavisine sarıldı. 'Eşim için yapmam gereken en iyi şey, iyileşmem.' dedi."