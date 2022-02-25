Seferberlik nedir? sorusunun yanıtı Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile ilgili basına yansıyan son dakika haberinin ardından merak konusu oldu. Zelenskiy'nin genel seferberlik kararını imzaladı. Bu gelişme sonrası vatandaşlar Seferberlik nedir? Seferberlik hangi durumlarda ilan edilir? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Seferberlik kelimesinin anlamına ve hangi durumlarda seferberlik ilan edileceğine ilişkin bilgilere haberimizde yer verdik.

SEFERBERLİK NEDİR?

Seferberlik kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı savaşa hazırlık dönemidir. Savaş esnasında veya savaşa hazırlık durumunda, seferberlik ilan edilir.

Bir başka deyişle seferberlik; ülke ve millet olarak, başta askeri güç olmak üzere devletin tüm güç ve kaynaklarının, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılması ile ilgili tüm faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen ya da tamamen sınırlandırıldığı haldir.

SEFERBERLİK HANGİ DURUMLARDA İLAN EDİLİR?

Seferberlik savaş çıkması durumunda ya da savaşa hazırlık yapılması halinde ülke genelinde ilan edilebilmektedir.

