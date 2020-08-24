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  4. Seferihisar'da otluk alanda yangın! 58 araç yangında kül oldu

Seferihisar'da otluk alanda yangın! 58 araç yangında kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 08:25 | Son Güncelleme

İzmir’in Seferihisar ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, bir anda o sırada plajda bulunan vatandaşların park halindeki araçlarına sıçradı. Onlarca aracın alev alev yandığı yangın, havadan ve karadan müdahalelerle güçlükle kontrol altına alınabildi.

Seferihisar'da otluk alanda yangın! 58 araç yangında kül oldu

Seferihisar ilçesi Ekmeksiz Plajı’ndaki otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın ihbarını alan İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı. Yangına 3 helikopter ve 12 arazözle müdahale edildi.

58 ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Alevler bu sırada, plaja gelen vatandaşların park halindeki araçlarına sıçradı.

PATLAMALAR YAŞANDI

Alev alev yanan araçlarda zaman zaman küçük çaplı patlamalarda yaşandı. Kimi vatandaşlar, alevlerin arasından araçlarını güçlükle kurtarabildi. Bazı vatandaşlarda, son anda kurtardığı araçlarını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

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Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, onlarca yanan araca teker teker müdahale etti. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, ekiplerin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınabildi.

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SEFERHİSAR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Seferihisar Belediye Başkan Vekili Rahmi Tezel, yangında 58 aracın yandığını belirtti. Tezel, "Seferhisar Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Mağdur olan vatandaşlarımız da belediyemizin ulaşım araçlarıyla bırakılacaktır" dedi.

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(İHA)

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