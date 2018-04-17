Şeffaf folyonun kullanım alanları şaşırtıyor

Bardağınızdaki sıvıların dökülmesine karşılık, bardağınızı streç filmle kaplayabilir bir pipet yardımıyla içeceğinizi tüketebilirsiniz.
Streç filmde yumurta haşlama
Yumurtanın kabukları tek tek ayıklamak zor geliyorsa bu yöntemi deneyebilirsiniz. Streç filmin içerisine yumurtayı kırarak, hemen etrafını sarın ve bağlayın. Bir tencereye su doldurun kaynadıktan sonra yumurtaları suyun içine koyun. İşte yumurtanız zahmetsiz bir şekilde hazır.
Konserve açmak için
Konserveyi açmak için kapağını streç folyo ile sarın - bu ellerinizin kaymasını engelleyecek. Ve kavanozu açmak çok daha kolay olacak.
Yiyeceklerin sıçramasını önlemek için
Yiyeceklerinizi mikserle çırpmak mutfağın kirlenmesini göze almanız anlamına gelebilir. Ancak karıştırma kabını görseldeki gibi streç folyo ile kaplarsanız bu sorunun önüne geçebilirsiniz.
Boyalarınızın kurumasını önlemek için
Yarım kalan boyanızı streç folyo ile sararsanız boyanızın kurumasını önlemiş fırçanızın sertleşmesinin önüne geçmiş olursunuz
Sinekler için tuzak yapmak için
Sinir bozucu sineklerden kurtulmak için bu basit tuzağı kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için dilimlenmiş meyveleri bir bardağa koyun, bardağı plastik bir örtü ile kaplayın ve içine küçük delikler açın. Tatlı koku sinekleri kendine çekecek, sinekler küçük deliklerden içeri girecek ancak çıkamayacaklardır.
Etleri dövmek için
Etleri yumuşatmadan önce, bir miktar şeffaf folyoya sarın. Bu sayede etler parçalara ayrılmayacak mutfağınız temiz kalacaktır.
Eşyaları toplamada
Özellikle taşınırken bunu kullanırsanız işi daha da pratik hale getireceksiniz. Tüm araç gereçleri teker teker toplamak yerine tümünü plastik bir ambalajla sarabilirsiniz. Böylece eşyalarınız hareket halindeyken daima yerinde kalır.
Makyaj çantanızı korumak için
Özellikle uzun bir yolculuğa çıkacaksanız ve sıvı bir kozmetik ürünü kullanacaksınız görseldek gibi ürünleri plastik sargıyla sarın. Sızmalara karşı ürünlerinizi ve makkyaj çantanızı koruyacaksınız.
Tuvalet tıkanmasına karşı
Plastik sargı yardımıyla, tuvaletin tıkanmasını önleyebilirsiniz. Bunu yapmak için klozetin etrafını streç folyoyla sarın ve kenarlarını bantla sabitleyin. Daha sonra sifonu çekin. Folyonun şiştiğini göreceksiniz. Tıkanıklık gidene dek sifonu çekmeniz gerekebilir. Altında birikmiş hava tıkanıklığı kanalizasyona itecektir.
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