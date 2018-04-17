Şeffaf folyonun kullanım alanları şaşırtıyor

Bardağınızdaki sıvıların dökülmesine karşılık, bardağınızı streç filmle kaplayabilir bir pipet yardımıyla içeceğinizi tüketebilirsiniz.

Streç filmde yumurta haşlama

Yumurtanın kabukları tek tek ayıklamak zor geliyorsa bu yöntemi deneyebilirsiniz. Streç filmin içerisine yumurtayı kırarak, hemen etrafını sarın ve bağlayın. Bir tencereye su doldurun kaynadıktan sonra yumurtaları suyun içine koyun. İşte yumurtanız zahmetsiz bir şekilde hazır.

Konserve açmak için

Konserveyi açmak için kapağını streç folyo ile sarın - bu ellerinizin kaymasını engelleyecek. Ve kavanozu açmak çok daha kolay olacak.

Yiyeceklerin sıçramasını önlemek için

Yiyeceklerinizi mikserle çırpmak mutfağın kirlenmesini göze almanız anlamına gelebilir. Ancak karıştırma kabını görseldeki gibi streç folyo ile kaplarsanız bu sorunun önüne geçebilirsiniz.

Boyalarınızın kurumasını önlemek için

Yarım kalan boyanızı streç folyo ile sararsanız boyanızın kurumasını önlemiş fırçanızın sertleşmesinin önüne geçmiş olursunuz

Sinekler için tuzak yapmak için