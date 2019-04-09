Sybiha, "Türkiye'nin güneyinden kuzeyine birçok ili ziyaret ettik. Gaziantep ve Göbeklitepe'yi çok sevdim. Türkiye'nin her bölgesi kültürel zenginliğe ve turizm potansiyeline sahip. Biz her zaman arkadaşlarımıza sadece Antalya ve Alanya'yı değil, diğer bölgeleri de ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Türkiye zengin tarihi miras ve Anadolu kültürüne sahip. Turistlere birçok seçenek sunuyor." diye konuştu.

"Türkler çok misafirperver, kendimizi ikinci evimizde gibi hissediyoruz." diyen Sybiha, 2016'dan bu yana sürekli turistik geziler yaptığını ifade etti.

MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Türkiye'de görev yapan büyükelçilerin eşleri, Türkiye'de bulunmaktan, buradaki kültür ve insanları tanımaktan çok mutlu olduklarını belirtti.

Her ay düzenlenen SHOM Sabah Kahvesi organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu söyleyen Sybiha, etkinliğe büyükelçi eşlerinin yanı sıra çok sayıda Türk misafirin katıldığını ifade etti.

Sybiha, "SHOM kahve buluşmalarında Türk mutfağından kahvaltı çeşitlerini de ikram ediyoruz. Hiçbir ülkenin Türk yemek kültürü kadar tecrübesi yok. Türk mutfağının ne kadar zengin ve güzel olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Ayrıca Ukrayna mutfağıyla kıyasladığımızda bizim ülkelerimiz ve kültürümüz arasında büyük bir bağ var. Türkiye'de olmak bizim için gurur." dedi.

Öte yandan Sybiha, büyükelçi eşleri olarak Türkiye'deki uluslararası etkileşim, mülteci, kadın ve çocuk hakları gibi konulara katkı sağlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

- "Türkiye'de evimde gibi hissediyorum"

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Mark Innes-Brown'ın eşi Neda Alemuhammed da 1,5 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek "Aslen İranlıyım, bu yüzden Avustralya'ya kıyasla Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.