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Sefireler Türkiye'yi "ikinci evleri" olarak görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

Ukrayna sefiresi Tetiana Sybiha: - "Türkler çok misafirperver, kendimizi ikinci evimizde gibi hissediyoruz" - Avustralya sefiresi Neda Alemuhammed: - "Aslen İranlıyım, bu yüzden Avustralya'ya kıyasla Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum" - Kuveyt sefiresi Shaikhah Al Thaqel: - "Türkiye'deki her şeyi çok seviyorum. İnsanlar çok sıcak ve hoşgörülü. Türkiye'deki kültür ile bizim kültürümüz birbirine çok benziyor" - Angola sefiresi Dolores Patricio: - "Türkçe öğrenmeye çalışıyorum ancak şu an için zorlanıyorum. Ana dilim Portekizce. Türkiye'de olmak ve yeni bir tecrübe edinmekten dolayı çok mutluyum"

MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Türkiye'de görev yapan büyükelçilerin eşleri, Türkiye'de bulunmaktan, buradaki kültür ve insanları tanımaktan çok mutlu olduklarını belirtti.

"Yabancı Misyon Şef Eşleri (SHOM) Sabah Kahvesi" etkinliği çerçevesinde bu ay Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha'nın eşi Tetiana Sybiha'nın ev sahipliğinde bir araya gelen sefireler, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tetiana Sybiha, yaklaşık 3 yıldır Türkiye'de yaşadığını, ülkeyi ve Türk mutfağını çok sevdiğini söyledi.

"Türkler çok misafirperver, kendimizi ikinci evimizde gibi hissediyoruz." diyen Sybiha, 2016'dan bu yana sürekli turistik geziler yaptığını ifade etti.

Sybiha, "Türkiye'nin güneyinden kuzeyine birçok ili ziyaret ettik. Gaziantep ve Göbeklitepe'yi çok sevdim. Türkiye'nin her bölgesi kültürel zenginliğe ve turizm potansiyeline sahip. Biz her zaman arkadaşlarımıza sadece Antalya ve Alanya'yı değil, diğer bölgeleri de ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Türkiye zengin tarihi miras ve Anadolu kültürüne sahip. Turistlere birçok seçenek sunuyor." diye konuştu.

Her ay düzenlenen SHOM Sabah Kahvesi organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu söyleyen Sybiha, etkinliğe büyükelçi eşlerinin yanı sıra çok sayıda Türk misafirin katıldığını ifade etti.

Sybiha, "SHOM kahve buluşmalarında Türk mutfağından kahvaltı çeşitlerini de ikram ediyoruz. Hiçbir ülkenin Türk yemek kültürü kadar tecrübesi yok. Türk mutfağının ne kadar zengin ve güzel olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Ayrıca Ukrayna mutfağıyla kıyasladığımızda bizim ülkelerimiz ve kültürümüz arasında büyük bir bağ var. Türkiye'de olmak bizim için gurur." dedi.

Öte yandan Sybiha, büyükelçi eşleri olarak Türkiye'deki uluslararası etkileşim, mülteci, kadın ve çocuk hakları gibi konulara katkı sağlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

- "Türkiye'de evimde gibi hissediyorum"

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Mark Innes-Brown'ın eşi Neda Alemuhammed da 1,5 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek "Aslen İranlıyım, bu yüzden Avustralya'ya kıyasla Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Alemuhammed, Türklerin çok sıcak ve arkadaş canlısı olduğunu dile getirerek Türkiye'nin keşfedilmesi gereken zengin mirasa sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'de farklı birçok kültürden insanla tanışma imkanı bulduğunu ifade eden Alemuhammed, "Türkiye'de kendimi her konuda çok rahat hissediyorum." dedi.

- "Türkiye'deki her şeyi çok seviyorum"

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari Al Zawavi'nin eşi Shaikhah Al Thaqel, 7 yılı İstanbul'da olmak üzere yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de yaşadığını ifade etti.

"Türkiye benim ikinci evim gibi" diyen Al Thaqel, "Aile olarak buradayız ve çocuklarım eğitimlerine devam ediyor. Türkiye'deki her şeyi çok seviyorum. İnsanlar çok sıcak ve hoşgörülü. Türkiye'deki kültür ile bizim kültürümüz birbirine çok benziyor." diye konuştu.

Al Thaqel, Türkiye’nin tarihinden, kültüründen ve takip ettiği politikadan çok memnun olduğunu belirterek Türkiye'yi ve insanlarını çok sevdiğini kaydetti.

Türkiye'de cami, kilise ve sinagog gibi ibadet yerlerinin bulunduğuna işaret eden Al Thaqel, bunun altında Türkiye'nin yüzlerce yıllık bir medeniyete sahip olmasının yattığını söyledi.

SHOM Sabah Kahvesi etkinliğinin Türkiye'de görev yapan büyükelçi eşlerini buluşturan mükemmel bir organizasyon olduğunu belirten Al Thaqel, "Her ay buluşarak düşüncelerimizi ve bu ülkede neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Türkiye ve SHOM'da olmaktan çok mutluyum." dedi.

- "Türkçe öğrenmeye çalışıyorum"

Angola'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gonçalves Martins Particio'nun eşi Dolores Patricio da yaklaşık 8 aydır Türkiye'de yaşadığını söyleyerek "Türkçe öğrenmeye çalışıyorum ancak şu an için zorlanıyorum. Ana dilim Portekizce. Türkiye'de olmak ve yeni bir tecrübe edinmekten dolayı çok mutluyum. Biz aile olarak daha önce ABD ve Portekiz'de bulunduk. Şimdi ise Türkiye’deyiz ve bizim için farklı bir tecrübe." ifadelerini kullandı.

Patricio, "Afrika'dan gelen biri olarak Türkiye ile kültürümüz arasında bazı farklılıklar var. Ancak bu farklılıklar herkes için iyi bir tecrübedir. Ayrıca Türkiye'deki spor kültürünü de çok seviyorum. Şu anda lider olmasa da Beşiktaş'a ayrı bir sempatim var." diye konuştu.

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