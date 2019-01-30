ŞEGAFED ilk genel kurulunu gerçekleştirdi

Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) ilk genel kurulunda başkanlığa Caner Dalkalı seçildi.

Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) ilk genel kuruluna gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, İç Güvenlik mensubu olan şehit yakınlarına, gaziler ile korunmaya muhtaç yetim ve öksüzlere hizmet etmek amacıyla kurulan ŞEGAFED, yapılan ilk genel kurulda başkanlığa Caner Dalkalı seçildi.

Yapılan açıklamada; federasyonun başkan yardımcılıkları görevine Emre Sessiz, Servet Acun, İsmet Erdoğan, İsmail Kartal, Salih Çetin, Zeki Kılınç, Mehmet Bayram, Ömer Önder, Yücel Karadavut, Samet Yar, Ensar Kurt ve Agâh Aydın seçildi.

Genel kurulda konuşan ŞEGAFED Başkanı 15 Temmuz Gazisi Caner Dalkalı Federasyonun vizyon ve misyonu hakkında bilgiler verdi.

15 Temmuz Gazisi Emre Sessiz, Servet Acun, Mehmet Bayram, İsmet Erdoğan ve 15 Temmuz şehidi Muhammed Oğuz Kılınç’ın babası Zeki Kılınç ve annesi Meltem Kılınç, ve Salih Çetin’de yapılan kurulda hazır bulundu.



