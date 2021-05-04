SEGBİS'in açılımı nedir? SEGBİS nedir? İşte anlamı...

Adından sıkça söz edilen SEGBİS uygulamasının ne olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. SEGBİS nedir ve SEGBİS'in açılımı nedir soruları, uygulamanın gündeme gelmesiyle beraber sorgulanmaya başladı. Peki 2011 yılından beri kullanılan SEGBİS'in açılımı nedir?

SEGBİS NEDİR? SEGBİS'İN AÇILIMI NEDİR?

Açılımı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi olan SEGBİS sayesinde ifade alma ve sorgu işlemleri ile duruşmaların video kaydına alınması Cumhuriyet Başsavcılığı ya da mahkemenin yargı çevresi haricinde bulunan veya mahkemede hazır bulunamayan kişilerin (sanık, tanık, şüpheli, şikayetçi, katılan gibi) video konferans aracılığıyla dinlenilmesi ve ifadelerinin kayda alınmasına imkan sağlanmıştır.

SEGBİS uygulamasının kullanılması sonucunda, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 52, 58, 94, 147/1-h, 180, 196 ve 219 uncu maddelerinde öngörülen ifade alma, sorgu ve duruşma işlemlerinde teknik imkânlardan yararlanma, sesli görüntülü iletişim tekniğini kullanma ve teknik araçlarla kayda almaya dair düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması, ifadesi veya savunması alınacak kişilerin bizzat mahkeme tarafından dinlenilmesi ya da sorgulanması, bunun sonucu olarak da dosyaya, kişiye ve olaya göre daha sağlıklı ifade alınması; mahkemece duruşmaların daha etkin yönetimi ve mahkemenin, duruşma sırasında gerçekleşen olaylara ve tarafların beyanlarına daha iyi vukûfiyeti; yol tutuklaması uygulamasından kaynaklanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması gibi faydalar sağlanabilecektir.