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Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 20:01 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde devrilen askeri araçta şehit olan Piyade Er Osman Karağlı’nın Beyşehir ilçesine bağlı Karaali Mahallesi’ndeki baba ocağına ateş düştü.

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Beyşehir Kaymakam Vekili Yusuf Gemici, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu,Garnizon Komutan Vekili ve Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Asteğmen Aydın Durmuş, İlçe Sağlık Müdürü Dr.Mehmet Özkan, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, oğullarının şehit olduğunu haber vermek üzere sağlık ekipleri ile birlikte Karaali Mahallesi’ne geldi. Burada, şehit askerin baba evine gelen protokol, nakliyeci olan babası Osman Karağlı’nın İstanbul’da bulunması sebebiyle sağlık ekipleri nezaretinde dedesi, amcası ve annesine çocukları Osman Karaağlı’nın şehadet haberini verdi. İşi sebebiyle İstanbul’da olan baba Osman Karaağlı’ya ise acı haberin yakınları tarafından telefonla verildiği öğrenildi. Şehit askerin annesi ve kardeşleri ise acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından sinir krizi geçirenlere müdahalede edildi. Şehit askerin bazı yakınları ise ambulans tarafından sedyeye alınarak hastaneye götürüldü.

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TERHİSİNE 5 AY AY KALMIŞ

Terhisine 5 aydan kısa süre kalmış şehit askerin baba evine Türk bayrakları asılırken, evin önüne Beyşehir Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu tarafından ise evin önünde Kur’an-ı Kerim okundu. Terhisine yaklaşık 5 aydan az bir süre kaldığı belirtilen 20 yaşındaki bekar olan şehit askerin kurban bayramı öncesinde hasat döneminde iznini geçirmek üzere köyüne geldiği ve izninin bitimini müteakip tekrar birliğine katılmak üzere Hakkari’ye döndüğü öğrenildi.

İŞTE ŞEHİTLERİMİZ

askerrr

İHA


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Şehidimiz şehit Yusuf Gemici

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