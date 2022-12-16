Şehidin annesinin oğluna son sözü yürekleri dağladı 'Bugün düğünümüz var' Yaptığı paylaşım...

Türkiye şehidine ağlıyor! Pençe-Kilit Operasyonunda yaralanmasının ardından bir süredir GATA’da tedavi gören Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz’un şehadet haberi dün sabah saatlerinde Bursa’nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi’nde ikamet eden baba ocağına ulaştı. Burada ailesi ve sevenlerinden helallik alınan şehidin cenazesi Güzelyalı Mahallesi Duran Camii’nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mudanya’daki Ömerbey Mezarlığına binlerce vatandaşın katılımıyla defnedilmek üzere götürüldü. Bazı vatandaşlar ve askerler gözyaşlarını tutamadı. Şehidin annesinin tabuta sarılarak söyledikleri herkesi gözyaşlarına boğarken şehidin sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ise yürekleri dağladı. İşte detaylar...

"BUGÜN DÜĞÜNÜMÜZ VAR OĞLUM"

Oğlunun musalla taşındaki tabutuna sarılan anne Zerrin Yavuz, "Bugün düğünümüz var oğlum, seninle gurur duyuyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze törenine; Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, TBMM İnsan Hakları Komisyonu İnceleme Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı.

Şehidin naaşı top arabası ile defnedileceği mezarlığa götürülürken, baba Sadık Yavuz, top arabasının ön koltuğuna binip selamlayarak oğlunu ebediyete uğurladı.

GERİYE O ACI MESAJ KALDI

Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı’nda 01.03.2018 tarihinde şehit olan 23 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, Afrin’e gitmeden önce ’Bulmak’ şiirinden ’Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm’ sözlerini okumuştu. Şehit Abdullah Taha Koç’tan ise geriye okuduğu bu şiir kalmıştı.

27 yaşındaki Bursalı şehit Tunahan Yavuz ise Şehit Abdullah Taha Koç’un şiiri okuduğu videoyla birlikte sosyal medya hesabında "Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir, kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir" yazarak paylaşırken şehitten geriye o acı mesaj kaldı. (İHA)



