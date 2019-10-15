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Şehidin ismi ilk görev yerinde yaşayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 18:59 | Son Güncelleme

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir'in silah arkadaşlarının, şehidin ilk görev yeri Manisa Kırkağaç'ta yaptırdığı kütüphane açıldı - Manisa Valisi Ahmet Deniz: - "Dünya var oldukça Türkiye var olacak, Türkiye var oldukça şehitlerimizin adları yaşayacak"

MANİSA (AA) - Terör örgütü PKK'nın Mardin'in Derik ilçesindeki saldırısında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir'in silah arkadaşları, şehidin ilk görev yeri Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi’nde yaptırdığı ve şehidin ismini taşıyan kütüphane törenle açıldı.

Uzman Çavuş Ferhat Maraşlı öncülüğündeki silah arkadaşlarının başlattığı kampanyayla yapılan kütüphanenin açılışına, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir’in Elazığ'da yaşayan ailesi, Manisa Valisi Ahmet Deniz ile öteki ilgililer katıldı.

Vali Ahmet Deniz, kütüphanenin yapımında emeği geçen Aydemir'in silah arkadaşlarına teşekkür etti.

Kampanyanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Deniz, "Dünya var oldukça Türkiye var olacak, Türkiye var oldukça şehitlerimizin adları yaşayacak. Elazığ’dan gelen şehidimizin ailesinden Allah razı olsun diyorum onlar için ne yapsak az. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

- "Türk milleti gittiği yere merhamet götürür"

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Deniz, şunları söyledi:

"Sözlerin bittiği yerdeyiz. Şehitlerimiz neden şehit oldular? Biz yataklarımızda uyuyalım diye değil, uyanık olalım diye şehit oldular. Uyanık olmak zorundayız millet olarak. Şimdi Suriye’de kahramanca vatan millet savunması için, ezan dinmesin, bayrak inmesin diye, bir terör devleti oluşmasın diye kahramanlarımız şimdi oradalar. Rabbim onları korusun. Ayaklarına taş değdirmesin. Bu millet oraya gidiyorsa, bir terör devleti olmasın diye gidiyor. Şefkat ve merhamet götürmek için gidiyor. Başkaları gider, yıkar döker kırar, öldürür, sömürür ama Türk milleti gittiği yere merhamet götürür, kucaklar, şefkat götürür. Tarihimizde hiçbir kara leke yok, şükürler olsun."

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir’in silah arkadaşı Uzman Çavuş Ferhat Maraşlı tarafından, şehit annesi Aynur Aydemir ve Babası Metin Aydemir’e Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Bu sırada gözyaşlarını tutamayan anne Aydemir, Maraşlı’ya sarılarak ağladı.

Uzman Çavuş Ferhat Maraşlı öncülüğünde yaptırılan ve şehitlerin adını taşıyan kütüphane sayısının bu kütüphaneyle 5'e ulaştığı belirtildi.

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Kırkağaç kütüphane Manisa Sezer Aydemir şehit

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