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Şehir hastanesi yolu polemiği! Erdoğan İBB'yi suçlamıştı, İBB 10 maddeyle yanıt verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 17:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmamakla suçladığı İBB'den yanıt geldi. İBB'den yapılan açıklamada "Yolun durdurulduğu sırada İBB yönetiminde, genel sekreter yardımcısı olarak biri görev yapıyordu. O kişi şu anki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu idi" denildi.

Şehir hastanesi yolu polemiği! Erdoğan İBB'yi suçlamıştı, İBB 10 maddeyle yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugün açılışı yapılan Başakşehir hastanesiyle ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

İBB’nin açıklaması şöyle:

1.Hastanenin yol ihalesi 2015 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

2.Yol yapım işi İBB tarafından üstlenilmiş ve bu amaçla aynı yıl İstanbul genelinde projesiz bir torba ihaleye çıkılmıştır.

3.İhalenin ardından, İBB Hastane ve çevresindeki yolları yapmaya başlamış ve bugüne kadar 580 milyon TL harcamıştır. Açılıştan haftalar önce çekilen bu görüntülerden de anlaşılacağı üzere, karayoluyla hastaneye ulaşmanın mümkün olduğu ortada. Yani 0’dan yapılmış bir yol yok eksikleri tamamlanmış bir yol var.

4.Peki hastanenin yol inşaatını kim durdurdu? İnşaat, 2018 yılı Temmuz ayında durduruldu. Yol inşaatını durduran bir önceki iBB yönetiminde, genel sekreter Yardımcısı olarak biri görev yapıyordu. O kişi şu anki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn Adil Karaismailoğlu idi.

5.Peki hastane yol inşaatı neden durduruldu? İnşaatı yapmakta olan müteahhit, Dolmabahçe – Ortaköy Karayolu Tüneli inşaatına yönlendirildi. Tünel inşaatı, hastane yolu inşaatına tercih edildi. 2018’de duran inşaata bir daha devam edilmedi.

6.Peki, yeni İBB yönetimi yol yapımına neden devam etmedi? Çünkü yolun ödeneği tünel inşaatına harcanmıştı. Bu kapsamda İBB bütçesinde yola ayrılacak pay kalmamıştı.

7.İBB hastane yolunun yapımı için girişimde bulundu mu? Evet bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talebiyle İstanbul Valiliğinde 25 aralık 2019 günü vali Sayın aLİ Yerlikaya başkanlığında toplantı yapıldı. İBB yolun kaynağının geçmiş dönemde harcandığını ve kaynak eksikliği nedeniyle devam edemeyeceğini belirtti. Valilik de, Ulaştırma bakanlığını devreye sokmak için çalışacağının altını çizdi. Valiliğimize bu girişim için teşekkür edildi.

8.Yolla ilgili tüm gerçekler böyle. Benzer bir durum da hastaneye giden metro inşaatı için geçerli. Başakşehir – Kayaşehir Metro Hattı’nın inşaatına Herhangi bir kredi anlaşması yapılmadan tamamen özkaynak ile finanse edilecek şekilde 2017 yılı Mart ayında başlanmıştır.

9.Ancak aynı yılın Aralık ayında dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın 131 sayılı yazısı ile hattaki tüm çalışmalar durduruldu. Hiç bir kredi verilmeyen hattın bitmesi için ciddi bir kaynağa ihtiyaç vardır. Çünkü metro inşaatı sadece yüzde 6 oranında tamamlanmıştır.

10.Kamuoyuna söylendiği gibi, metro çalışmasının devamı konusunda herhangi bir adım atılmış değildir. Bu inşaatın devam etmesi adına iBB olarak devletimize bir çözüm önerimiz var: iller Bankasından ibb’ye sağlanacak 100 milyon Euro ile metroyu 2020 yılı bitmeden hastaneye kadar ulaştırmak mümkün. Bu çözüm önerimizin dikkate alınması hastane ulaşımını çok rahatlatacaktır.

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Başakşehir hastanesi şehir hastanesi İBB

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