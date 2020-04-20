Şehir hastanesi yolu polemiği! Erdoğan İBB'yi suçlamıştı, İBB 10 maddeyle yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugün açılışı yapılan Başakşehir hastanesiyle ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

İBB’nin açıklaması şöyle:

1.Hastanenin yol ihalesi 2015 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

2.Yol yapım işi İBB tarafından üstlenilmiş ve bu amaçla aynı yıl İstanbul genelinde projesiz bir torba ihaleye çıkılmıştır.

3.İhalenin ardından, İBB Hastane ve çevresindeki yolları yapmaya başlamış ve bugüne kadar 580 milyon TL harcamıştır. Açılıştan haftalar önce çekilen bu görüntülerden de anlaşılacağı üzere, karayoluyla hastaneye ulaşmanın mümkün olduğu ortada. Yani 0’dan yapılmış bir yol yok eksikleri tamamlanmış bir yol var.

4.Peki hastanenin yol inşaatını kim durdurdu? İnşaat, 2018 yılı Temmuz ayında durduruldu. Yol inşaatını durduran bir önceki iBB yönetiminde, genel sekreter Yardımcısı olarak biri görev yapıyordu. O kişi şu anki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn Adil Karaismailoğlu idi.

5.Peki hastane yol inşaatı neden durduruldu? İnşaatı yapmakta olan müteahhit, Dolmabahçe – Ortaköy Karayolu Tüneli inşaatına yönlendirildi. Tünel inşaatı, hastane yolu inşaatına tercih edildi. 2018’de duran inşaata bir daha devam edilmedi.