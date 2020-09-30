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Şehir magandaları polisin operasyonuyla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 17:19 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, rastgele havaya ateş ettikleri öne sürülen 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve Odunpazarı İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri kentin çeşitli mahallelerinde otomobil içinden havaya ateş edilmesi olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Eskişehir’de, rastgele havaya ateş ettikleri öne sürülen 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve Odunpazarı İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri kentin çeşitli mahallelerinde otomobil içinden havaya ateş edilmesi olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yürütülen çalışmalar sonucu gerçekleştirdiği operasyonla şüpheli 4 kişiyi saklandıkları evde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında 2 adet tabanca ile bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi.
Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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