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Şehir merkezlerinde vahşi hayvanlar gezecek!

29.01.2021 09:37 | Son Güncelleme:
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Şehir merkezlerinde vahşi hayvanlar gezecek!

Uzmanlar yakın gelecekte doğum oranlarının küresel düzeyde düşeceğini ve azalan nüfus nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki yerleşim yerlerinin terk edilerek “hayalet köylere döneceğini” söylüyor. İnsanlardan boşalan şehirlerde vahşi hayvanlar dolaşacak.

Dünya nüfusunu inceleyen bilim insanlarından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü bilim dergisi Lancet'te yayımlanan araştırmaya göre, küresel nüfusun beklenenden çok daha kısa bir zamanda zirveye ulaşacağını ve sonra hızla düşeceğini öngörülüyor. Bulgulara göre küresel nüfus, 2064'te 9,73 milyara ulaşacak, 2100'de ise 8,79 milyara düşecek.

Araştırmayı gerçekleştiren uzmanlar yakın gelecekte doğum oranlarının küresel düzeyde düşeceğini ve azalan nüfus nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki yerleşim yerlerinin terk edilerek “hayalet köylere döneceğini” söyledi.

NÜFUS DALGALANMASI ETKİLEYECEK

Nüfusun bu denli kısa süre içinde dalgalanmasının hem jeopolitik hem de çevresel açıdan önemli sonuçlar yaratacağının altı çizilen araştırmada nüfus değişimlerinin dünyayı nasıl etkileyeceğini araştıran ve Terk Edilmiş Adalar: İnsan Sonrası Yaşam Manzaraları kitabının yazarı Cal Flyn, Japonya'da yaşananların fikir verebileceğini söylüyor.

JAPONYA’DA HER SEKİZ EVDEN BİRİ BOŞ KALDI

Terk Edilmiş Adalar: İnsan Sonrası Yaşam Manzaraları kitabının yazarı İngiliz yazar Cal Flyn, The Guardian'da kaleme aldığı yazıda, doğurganlık oranlarındaki düşüşle mücadele eden Japonya'da her 8 evden birinin şimdiden boş kaldığını ifade ederken "2100’lü yıllarda azalan nüfuslar şehir merkezlerine toplanacak ve sokaklarda vahşi hayvanlar gezecek" dedi.

Japonya ile birlikte Avrupa'da da terk edilen kırsal alanlar, büyük etoburlar tarafından sahipleniliyor ve bu hayvanların nüfusu da giderek artıyor. Örneğin, vaşak, kurt, kahverengi ayı ve kurtların sayısı son 10 yılda arttı.

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