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Şehirler arası otobüs yolda arızalandı, yolcular 20 saat mahsur kaldı

13.11.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Anamur ilçesinde, arızalanan şehirler arası otobüsün yolcuları, 20 saat yolda mahsur kaldı. Saatlerce boyunca mağdur edildiklerini belirten yolcular, otobüsün tamir edilmesinin ardından yollarına devam ederken, firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundular.

Şehirler arası otobüs yolda arızalandı, yolcular 20 saat mahsur kaldı

Dün gece yarısı Antalya- Şırnak seferini yapmakta olan yolcu otobüsü, iddiaya göre, Anamur ilçesinde arızalandı. Motor arızası veren otobüsün şoförü, aracı Antalya- Mersin kara yolu üzerinde boş bir akaryakıt istasyonuna çekerek, yolcularla birlikte tamirciyi beklemeye başladı. Ancak zamanın ilerlemesine rağmen firmanın başka bir otobüs göndererek kendilerini aldırmadığını belirten yolcular, valiz ve eşyalarıyla mağdur edildiklerini söylediler.

SAVCILIĞA GİDİP, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Tamircinin gelmesi ve tamir süresi boyunca boş akaryakıt istasyonunda 20 saat mahsur kaldıklarını belirten yolculardan Osman Damar, 25 yolcu ile Anamur Cumhuriyet Savcılığına giderek firma hakkında suç duyurusunda olduklarını aktardı. Yolcular, 20 saatin ardından otobüsün tamir edilmesiyle yollarına devam etti.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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