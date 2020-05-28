Şehirler arası seyahat sınırlaması kaldırıldı mı? Seyahat sınırlaması ne zaman kaldırılıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen ve 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, şehirler arası seyahat sınırlamasının 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme süreci ile ilgili önemli kararların alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyahat kısıtlamalarının 1 Haziran'da sona ereceğini duyurdu. Erdoğan, "Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görülmesi halinde yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanabilir" ifadelerini kullandı.