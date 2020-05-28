Şehirler arası seyahat sınırlaması kaldırıldı mı? Seyahat sınırlaması ne zaman kaldırılıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen ve 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, şehirler arası seyahat sınırlamasının 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme süreci ile ilgili önemli kararların alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN KALDIRILIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyahat kısıtlamalarının 1 Haziran'da sona ereceğini duyurdu. Erdoğan, "Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görülmesi halinde yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanabilir" ifadelerini kullandı.

