Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Gözler o toplantıda! Şehirler arası seyahat yasağı var mı?

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni koronavirüs tedbirlerinin alınmasıyla beraber vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de şehirler arası seyahat yasağı olmuştu. Sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde vatandaşlara belirli koşullarda seyahat izni verilirken bundan sonra şehirler arası yolculukla alakalı yeni kararların alınıp alınmayacağı da merak ediliyor. Peki, şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GELECEK Mİ?

Konuyla ilgili olarak gözler Beştepe'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne çevrildi. Salgın ile alakalı son durumun ve uygulanan kısıtlama kararlarının ele alınacağı kabine toplantısından sonra ek yasakların mı yoksa esnemenin mi geleceği merakla bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son 14 günlük tablo ile alakalı bir sunum yapacağı öğrenilirken şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili bir gelişmenin yaşanıp yaşanmayacağı henüz netlik kazanmadı. Toplantının ardından açıklanacak olan kararlar bekleniyor. Kritik toplantıda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un raporu doğrultusunda yüz yüze eğitim ve devam eden uzaktan eğitim ile alakalı nasıl bir yol haritasının izlenmesi gerektiği de masaya yatırılacak.