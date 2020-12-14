Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Gözler o toplantıda! Şehirler arası seyahat yasağı var mı?

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni koronavirüs tedbirlerinin alınmasıyla beraber vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de şehirler arası seyahat yasağı olmuştu. Sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde vatandaşlara belirli koşullarda seyahat izni verilirken bundan sonra şehirler arası yolculukla alakalı yeni kararların alınıp alınmayacağı da merak ediliyor. Peki, şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi?
Konuyla ilgili olarak gözler Beştepe'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne çevrildi. Salgın ile alakalı son durumun ve uygulanan kısıtlama kararlarının ele alınacağı kabine toplantısından sonra ek yasakların mı yoksa esnemenin mi geleceği merakla bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son 14 günlük tablo ile alakalı bir sunum yapacağı öğrenilirken şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili bir gelişmenin yaşanıp yaşanmayacağı henüz netlik kazanmadı. Toplantının ardından açıklanacak olan kararlar bekleniyor. Kritik toplantıda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un raporu doğrultusunda yüz yüze eğitim ve devam eden uzaktan eğitim ile alakalı nasıl bir yol haritasının izlenmesi gerektiği de masaya yatırılacak.
31.30.11.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda çeşitli kısıtlamalar getirilmişti. Bu kısıtlamalar doğrultusunda; sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin veriliyor.
Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar:
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlar.
Vatandaşlar, yukarıda belirtilmiş olan durumların var olması halinde toplu ulaşım araçları ile veya Bakanlığa ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yolu ile Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçla seyahat edebiliyor.
Yukarıda belirtilmiş olan mazeretleri taşımayan kişilerin ise şehirler arası seyahatleri yalnızca toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün oluyor. İşiyle ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oluyor. Şimdi ise gözler kabine toplantısının ardından açıklanacak kararlara çevrildi. Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili yeni bir gelişmenin yaşanıp yaşanmayacağı merakla bekleniyor.