Şehirler ve Kokular Projesinde Ankara’yı temsil ettiler

27 Ekim tarihleri arasında Alanya Yat Limanı’nda gerçekleştirilen şehirler ve kokular twinning projesi için 81 il ve Kıbrıs’ın katıldığı Festivali Ankara’yı temsilen Çankaya Mehmet Hikmet Ayberk İlkokulu Öğretmen Cannur Haznedar ve Gülsüm Taşçı önderliğinde 7 öğrencisi ile katıldı.

Özellikle bu projeye hiç deniz görmemiş, otelde kalmamış, tatil yapmamış ve hiç uçağa binmemiş dezavantajlı köy çocuklarının seçilmesi projeye çok çok farklı bir anlam kazandırdı.

Ankara’yı temsil eden 7 öğrenci çok güzel bir şekilde şehirlerini tanıttılar. Aynı zamanda da çok eğlenceli vakit geçirdiler.

Ayrıca Türkiye’nin en büyük yatın da Cumhuriyet Balosu’na katılıp coşkulu bir şekilde Cumhuriyet Bayramı’nı kutladılar.

81 ilden getirilen toprakla Türkiye ağacı dikildi. Pazar günü de Alanya’nın güzellikleri gezildi.

Proje Öğretmeni Cannur Haznedar; Alanya Kaymakamımıza, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Alanya Belediye Başkanımıza, proje sorumlumuz Fatma Ayan öğretmenimize, proje yardımcımız Yasemin Arı Gürel öğretmenimize çocuklarımıza ve bize gösterdikleri misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ederiz diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

“Ayrıca proje hazırlık aşamasında desteklerini esirgemeyen Çankaya Kaymakamlığı’na, Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne “Kızılcahamam Çam Kolonyası” firma sahibi Salih Ünlü’ye, Almanya’daki gurbetçi dostlarıma ve de adını vermek istemeyen hayırseverlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

