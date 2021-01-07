Şehit Altuğ Verdi davasında karar

Rize’de 11 Aralık 2018 tarihinde makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin davasında karar verilerek, sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 53 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Rize İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit ettiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal’ı yaraladığı saldırı ile ilgili davanın karar duruşması Hakim Adem Amaç başkanlığında Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin kardeşi Ertunç Verdi, eşi Leyla Verdi ve ailesinin vekaletini üstlenen Rize Barosu Başkanı Ümit Peçe ile Avukat Sedat Özyurt katıldı. ‘Tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme’ ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklu bulunduğu Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan daha önce Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtası ile duruşmalara katılan sanık polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu da bu kez duruşma salonunda duruşmaya katıldı. Sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, son savunmasında olayları hatırlamadığını ifade ederek tayin nedeni ile olayın gerçekleştiğini, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bir bağı olmadığını savundu. Bu esnada Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin eşi Leyla Verdi üzüntüsü nedeniyle salondan çıktı.

Altuğ Verdi’nin ailesinin vekaletini üstlenen Baro Başkanı Ümit Peçe ise Sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’ndan şikayetçi olduklarını ve FETÖ/PDY bağlantılarının ortada olduğunu, bu nedenle örgüt üyeliği ile birlikte en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken avukat Sedat Özyurt ise dosyada delillerin sabit olduğunu ve sanığın FETÖ Silahlı Terör Örgütü bağlantısının tanık ifadelerinde de ayrıca yer aldığını dile getirdi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayarak sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu hakkında, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi ‘Tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’na aynı olayda yaraladığı Personel Şube Müdürü Ercan Polat için ‘Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 26 yıl 8 ay ve son olarak koruma memuru Yiğit Can Köksal’a karşı aynı ‘Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 26 yıl 8 ay yıl olmak üzere toplam da 53 yıl 4 ay hapis cezası verdi.