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Şehit Astsubay Esma Çevik son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 17:00 | Son Güncelleme

Şehit Çevik'in cenazesi, Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi

İSTANBUL (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik (30) son yolculuğuna uğurlandı.

Bayrampaşa Orta Mahalle'deki evinde helallik alınmasının ardından, Çevik'in Türk bayrağına sarılı naaşı Ataköy 5. Kısım Camisi'ne getirildi.

İkindi vakti düzenlenen cenaze törenine, Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın, babası Hüseyin Akgül, kız kardeşleri Elif Koca ve Esra Akgül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür ve askeri yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze törenine, Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı da çelenk gönderdi.

- "(Dik durun, kıyafetlerimi de giyin.) dedi"

Anne Nebahat Gözüaydın başsağlığı dileklerini kabul ederken, askeri kıyafet giyen iki kardeşten Elif Koca, "Ablam şehit olacağını gördü, oldu. Üzülme anne ölmedi, burada. Bütün Türkiye'nin şehidi o. Sürekli söylüyordu. Rüya görmüştü. Her geldiğinde söylüyordu: 'Şehit olacağım.' diye. 'Dik durun, kıyafetlerimi de giyin.' dedi. Biz ona yakışanı yaptık. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

İki kız kardeş, ablaları Esma Çevik'in tabutuna asker selamı verdi. Bu sırada tabutun üzerine kapanan anne Gözüaydın'a, kızı Elif Koca, "Anne görüyorlar. Hainleri sevindirme." dedi.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Çevik'in ailesine başsağlığı diledi, anne Gözüaydın'ın elini öptü.

Baba Hüseyin Akgül de tabutun başında kızının fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Akgül, bir süre fenalık geçirirken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Cenaze namazının ardından, Soylu ve vatandaşların omuz verdiği tabut, top arabasına taşındı.

Askeri bandonun cenaze marşı ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları arasında Edirnekapı Şehitliği'ne götürülen Çevik'in naaşı defnedildi.

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astsubay Esma Çevik şehit

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