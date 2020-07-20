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Şehit ateşi Malatya’ya düştü! Acı haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 22:02 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce askeri üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit düşen onbaşının acı haberi Malatya’daki baba ocağına ulaştı.

Şehit ateşi Malatya’ya düştü! Acı haber

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri üs bölgesine uzak noktadan PKK’lı teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda ağır yaralanan 2 asker kaldırıldıkları hastanede şehit olmuştu.

Şehit askerlerden Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım’ın acı haberi, memleketi Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Erencek Mahallesi'ndeki babaevine ulaştı. Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, acı haberi şehidin ailesine verdi.

DÜĞÜN İÇİN HAZIRLIK YAPIYORDU

Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım’ın nişanlı olduğu ve yakın zamanda yapılacak düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi. (İHA)

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