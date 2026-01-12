KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Şehit babasından kalan tek hatıra: 75 yıllık mektuplar

İçerik devam ediyor

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Züleyha Ballı, Kore Savaşı’nda 1951 yılında şehit düşen ve hiç yüzünü görüp sesini duyamadığı babası İbrahim Ballı’dan kendisi için yazılmış 75 yıllık mektupları yıllardır özenle saklıyor. Osmanlıca kaleme alınan mektupları her okuduğunda duygulanan şehit kızı Ballı, babasının hatırasını yaşatmak ve her fırsatta dua edebilmek için Yayladağı’na temsili bir şehit mezarı yapılmasını istedi.

Yayladağı ilçesi Tutlubahçe Mahallesi’nde yaşayan 77 yaşındaki Züleyha Ballı’nın sesini duyup, yüzünü görmediği babası İbrahim Ballı 1951 yılında Kore savaşında şehit oldu.

Şehit babasından kalan tek hatıra: 75 yıllık mektuplar 1

Babası şehit olan Ballı, tek kardeş olarak yaşamını sürdürdü ve yıllarca babasının hasretiyle yaşadı. Şehit kızı için babası tarafından yazılan 75 yıllık mektuplarsa Ballı’yı her okuduğunda duygulandırıyor.

Şehit babasından kalan tek hatıra: 75 yıllık mektuplar 2

Ballı, Osmanlıca mektupları torunlarına emanet etmek üzere özenle saklıyor. Güney Kore’de bulunan Busan Türk Şehitliği’ne giden Ballı, şehitlikte babasının mezarını bulamaması üzerine hasretle memleketine geri döndü. Yıllardır babası için Yayladağı ilçesine yapılmasını istediği şehit mezarı için hasretle bekleyen şehit kızı Ballı, her istediğinde babasının mezarına gidip dua etmek istiyor.

Şehit babasından kalan tek hatıra: 75 yıllık mektuplar 3

"BABAMI HİÇ GÖRMEDİM, SADECE FOTOĞRAFLARINI GÖRÜYORUM"

Babasının yüzünü görüp, sesini duymadığını söyleyen Züleyha Ballı, "Ben 2 yaşındayken babam şehit olmuş. Ben tam zamanını bilmiyorum ama bana söylenen bu şekilde, ben de öyle biliyorum. Babamı hiç görmedim, sadece fotoğraflarını görüyorum. Kore’ye gittim, babamın mezarını bulmak ve görmek için. Mezarı bulamadım ama abidede ismini buldum. Ben, evlendikten sonra amcam mektupları ve şiiri bana verdi. Daha önce hiç bahsedilmemişti çocukluğumda, belki çocukluğumda verilse daha mutlu günlerim olabilirdi ama hiç haberim yoktu. Evlendikten 1 yıl sonra aldım, Osmanlıca yazılan mektupları ve şiiri. Osmanlıca bilen birine mektupu okuttuk ve Türkçe’ye çevirdik. Mektubunda girdiği savaşları anlatıyordu. Mektupları önce amcam saklamış, yılardır da ben saklıyorum. Mektuplar 75 yıllık var, belki de daha fazlası var. Mektubu her okuduğumda babasızlığın acısını hissediyorum ve duygulanıyorum" dedi.

Şehit babasından kalan tek hatıra: 75 yıllık mektuplar 4

"YAYLADAĞI’NDA BABAMIN MEZARI OLSUN İSTİYORUM, BAŞINDA DUA EDEYİM İSTİYORUM"

Memleketine babası için temsili mezar yapılmasını istediğini söyleyen Ballı, "Yayladağı’nda babamın mezarı olsun istiyorum, başında dua edeyim istiyorum. Sıkıntılı günlerimde orada teselli olayım istiyorum. Kore’ye kadar gittim ama babamın mezarını göremedim, memleketimizde babamın mezarı olsa çok sevinirim, isminin yaşatıldığını görmüş olurum" ifadelerini kullandı.

Şehit babasından kalan tek hatıra: 75 yıllık mektuplar 5Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
48 yaşında 20'lerinde gösteriyor! 6 ayda 25 kilo verdi48 yaşında 20'lerinde gösteriyor! 6 ayda 25 kilo verdi
12 Ocak Pazartesi günü tüm burç yorumları! 12 Ocak Pazartesi günü tüm burç yorumları!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kore Savaşı şehit Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.