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Şehit Bahadır Rıdvan Talay'ın babası isyan etti: 'Ben de Kürdüm, Allah hepinizin belasını versin'

13.07.2024 08:25
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden Türkiye'yi kahreden haber geldi. Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Talay el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. 26 yaşındaki Talay'ın nişan hazırlığında olduğu öğrenilirken acılı babanın "Ben de Kürdüm, Allah hepinizin belasını versin" sözleri yürekleri dağladı.

Şehit Bahadır Rıdvan Talay'ın babası isyan etti: 'Ben de Kürdüm, Allah hepinizin belasını versin'

Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Talay (26), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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Talay için başsağlığı mesajı yayımlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Talay'ın şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından Adapazarı Güneşler Mahallesi Kabasakal Sokak'ta yaşayan ailesine verildi.

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"BEN DE KÜRDÜM ALLAH BELANIZI VERSİN"

Acı haberi alan baba Mehmet Talay'ın, “Ben de Kürdüm. İmansızlar, Allah hepinizin belasını versin” sözleri yürekleri dağladı.

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NİŞAN HAZIRLIKLARI YAPIYORMUŞ

Öte yandan şehit Rıdvan Talay'ın nişan hazırlıkları yaptığı bildirildi.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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şehit baba
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