HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şehit dayısı almıştı! Askeri üniformayı üzerinden çıkarmıyor

Şehit dayısı almıştı! Askeri üniformayı üzerinden çıkarmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 15:25 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı’nın (23) dün gerçekleştirilen cenaze töreninde asker selamı veren yeğeni Turgay Can Ergün (5), şehit olan dayısının 6 ay önce aldığı asker üniformasını bugün de üzerinden çıkarmadı. 

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı dün memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Rıdvan Paşa Camii’ndeki törende şehidin asker üniforması giyen yeğeni Turgay Can Ergün, dayısının tabutu başında asker selamı verdi. Küçük çocuğun “Şehit yeğeniyim ben. Dayımı görmeye gidiyoruz. Vatan sağ olsun” sözleri yürekleri dağladı.

ASKERİ ÜNİFORMASINI ŞEHİT DAYISI ALMIŞ

Şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı’nın yeğeninin üzerindeki asker üniformasını 6 ay önce kendisinin aldığı ortaya çıktı. Küçük çocuk şehit dayısının aldığı asker üniformasını üzerinden çıkarmadı. Dayısını çok sevdiğini söyleyen Turgay Can Ergün, “Dayım şehit oldu. Allah onu yanına almış. Asker kıyafetimi dayım aldı. Ben de asker pilot olacağım. Çünkü dayımın ölmesine izin veremem” dedi.

Şehidin eniştesi Hasan Ergün de “Yaşadıklarımız tarif edilemez dile gelmez. Rabbim kimseye yaşatmasın. Bir taraftan da şehitlik mertebesi çok yüksek bir mertebe. Acılarımızı teselli eden de bu zaten. Şehidimizin Peygamberimize komşu gitmesi. Acımız çok büyük. Orada şu an görevi başında bulunan askerlerimiz şehidimizin silah arkadaşları. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Bize de bir şekilde görev düşse biz de aynısını yaparız. Vatanımız devletimiz sağ olsun” dedi.

'DAYISI 6 AY ÖNCE HEDİYE ETMİŞTİ'

Oğlunun asker kıyafetini 6 ay önce izne gelen şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı’nın aldığını belirten Ergün, "Şehidimiz yeğenini çok severdi. Oğlum da dayısını çok severdi. Şehidimizi en son 1 ay önce izne geldiğinde görmüştük. Oğlum asker olmak istediğini hep söylüyor. Şehidimiz 6 ay önceki gelişinde de oğluma asker kıyafetini hediye etmişti. Dayısının bayrağını oğlum devralacak” diye konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu
Kayra'dan sevindiren haber! Kayra'dan sevindiren haber!
Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!
1/
Anahtar Kelimeler:
şehit İdlib Suriye

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'den Rus kadınlarıyla ilgili tepki çeken sözler!

Adil Gür'den Rus kadınlarıyla ilgili tepki çeken sözler!

Putin: Kimse ile savaşa hazırlanmıyoruz

Putin: Kimse ile savaşa hazırlanmıyoruz

Ağrı'da roketli saldırı!

Ağrı'da roketli saldırı!

Koronavirüs atmosferi temizledi! NASA'dan çarpıcı grafik

Koronavirüs atmosferi temizledi! NASA'dan çarpıcı grafik

Ronaldo geldi, Real Madrid kazandı

Ronaldo geldi, Real Madrid kazandı

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

Survivor'da iki yarışmacı diskalifiye oldu!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile anlaştık

Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile anlaştık

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik İdlib açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik İdlib açıklaması!

İran'dan Türkiye'ye geldi! Bir ilde koronavirüs paniği!

İran'dan Türkiye'ye geldi! Bir ilde koronavirüs paniği!

Diğer Haberler
Kayra Talha Yaman 304 ameliyattan sonra sağlığına kavuştu

Kayra'dan sevindiren haber!

Engelli oğlu için verilen bakım parası faiziyle geri istendi

Engelli oğlu için verilen bakım parası faiziyle geri istendi

Palamuta benzerliğiyle satılan 'tombik' balığı dikkat çekiyor

Vatandaş şaşkın! Palamut diye almak istiyorlar ama...

Bakan Akar'dan Bahar Kalkanı Harekatı mesajı: Kazanacağız!

Bakan Akar'dan net mesaj: Kazanacağız!

Son dakika! MSB: 32 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 32 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ramazan ne zaman başlıyor! 2020’de Ramazan bayramı hangi günlere denk geliyor?

Ramazan ayı hangi gün başlıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.