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  4. Şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin hayatını kaybetti

Şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin hayatını kaybetti

14.11.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Adliyesi önünde teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2 yıl önce evinde bulunduğu esnada felç geçiren Mehmet Zeki Sekin, 2 yıldır yatağa bağlı şekilde yaşıyordu.

Şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin hayatını kaybetti

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesine saldıran bölücü terör örgütü üyeleri ile çatışmaya giren ve teröristleri etkisiz hale getiren Polis Memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü.

2 yıl önce evinde bulunduğu esnada felç geçiren Şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, 2 yıldır yatağa bağlı şekilde yaşıyordu.

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Tekrar rahatsızlanması sonucu Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan Mehmet Zeki Sekin, yaklaşık 1 ay önce Ankara’ya sevk edildi.

Ankara’da tedavisi süren Zeki Sekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA

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Fethi Sekin

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