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Şehit Mutlu Can Meşeci son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 14:32 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde teröristler tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci, memleketi Samsun'da toprağa verildi

Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde teröristler tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (22), memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin dün ilçeye getirilen naaşı, Bafra Belediyesi Asri Mezarlık morgundan alınarak Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alınması sırasında anne Fatma, baba Mevlüt ve ağabey Murat Meşeci gözyaşı döktü.

Şehit Meşeci'nin cenazesi, Yıldırım Beyazıt Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Bafra Asri Mezarlık'daki şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile Samsun Valisi Osman Kaymak, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, belediye başkanları ile kurum temsilcileri katıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 11 Ekim'de PKK/YPG'li teröristlerce Zeytin Dalı Harekatı kapsamındaki bir üs bölgesine havan saldırısı yapıldığı, saldırıda yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerin şehit olduğu duyurulmuştu.

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Bafra Mutlu Can Meşeci Piyade Uzman Onbaşı Samsun şehit

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