"Şehit Necmettin öğretmenimizi çok özlüyoruz"

Yılmaz'ın bir baba gibi kendileriyle ilgilendiğini anlatan Subay, "Öğretmenimizin şehit edilmesinin üzerinden 2 yıl geçti ancak biz onu çok özlüyoruz. Okula gelirken yanında bize mutlaka pasta, bisküvi getirirdi. Onu çok seviyorduk, o da bizi severdi. Bizim ev okula yakın olduğu için sürekli gelirdi. Ben de onun gibi öğretmen olmak ve onun gibi öğrenci yetiştirmek istiyorum. Onun yaptığı gibi öğrencilerime kahve olsun pasta olsun getirmek istiyorum." dedi.

Öğrencilerden Hasan Çaçan da şehit Necmettin Yılmaz'ı son gören öğrenci olduğunu belirtti.

Memleketine gitmek üzere yola çıkmaya hazırlanan öğretmenine yardım ettiğini dile getiren Çaçan, şunları kaydetti:

"Bana 'Gel eşyalarımı toplamaya yardım et, gideceğim.' dedi. Ben de kendisine yardım ettim ve bavulunu arabaya taşıdım. Fazla kalan elbise ve malzemelerini ise boş odaya koyduk ve vedalaştık. Yola çıkmadan önce arabadan bana seslenerek 'Annene ve babana selam söyle.' dedi. Eve gittim ve daha sonra da internetten baktığımda Necmettin hocamızın yolda şehit olduğunu gördük, çok üzüldüm. Annesine babasına Allah sabırlar versin, mekanı cennet olsun. Onlar üzülmesin, bizde onların çocuğuyuz."

- "Bize 'Hep sizinle olacağım' derdi"

Öğrenci Güneş Subay, Necmettin Yılmaz ile okul bahçesinde oyun oynadıklarını, onunla çok güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.

Hayatı boyunca öğretmenini örnek alacağını anlatan Subay "Bize sürekli 'Hep sizinle olacağım.' derdi. Onu çok seviyorduk, keşke o hep yanımızda olsaydı. Bir gün annemin yanına gelerek 'Sakın Güneş ve Birgül'ü okuldan çıkarmayın, onlar da okuyup benim gibi öğretmen olsun ve öğrenci yetiştirsinler.' dedi. Ben de şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz gibi öğretmen olmak ve öğrenci yetiştirmek istiyorum." şeklinde konuştu.