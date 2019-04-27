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Şehit Nihat Akcalı son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 14:30 | Son Güncelleme

Ankara'da icra edilen tatbikat sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Topçu Uzman Çavuş, Nihat Akcalı'nın cenazesi memleketi Burdur'da toprağa verildi

Ankara'da icra edilen tatbikat sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Topçu Uzman Çavuş, Nihat Akcalı'nın cenazesi Burdur'da defnedildi.

Topçu Uzman Çavuş, Nihat Akcalı'nın naaşı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen törenin ardından Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi.

Şehidin cenazesi, kara yoluyla Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Türk bayrağına sarılı tabuta konulan Akcalı'nın cenazesi, Kayaaltı köyündeki baba ocağına götürülerek helallik alındı.

Cenaze namazı için şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Kayaaltı Köyü İlkokulu bahçesine getirildi. Şehidin eşi Fadime (28), annesi Rabiye (55), babası Hasan Hüseyin (58) ve kardeşleri burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Akcalı, şehidin fotoğrafını öptü.

Cenaze, öğle namazına müteakip burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, vatandaşlar ve askeri yetkililer katıldı.

Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı (31), Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'ndaki tatbikat sırasında dün, zırhlı aracın hareket etmesi sonucu tekerleğinin altında kalmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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