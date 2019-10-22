Şehit nişanlısını gelinlikle son yolculuğa uğurladı

Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Umut Coşkun (29), Ankara'da toprağa verildi. Cenazeye gelinlik giyerek katılan şehidin nişanlısı Songül Aydemir, ikiz kardeşi Piyade Uzman Çavuş Emre ve babası Alim Coşkun, Umut Coşkun'u asker selamı ile son yolculuğa uğurladı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde görevliyken Barış Pınarı Harekatı'na katılan Piyade Uzman Çavuş Umut Coşkun, geçen 16 Ekim'de teröristlerin keskin nişancı ve havan atışı saldırısında ağır yaralandı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Coşkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi, dün Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Kırşehirli şehidin cenazesi, bugün Ankara'daki ailesinin evine götürülerek helallik alındı. Daha sonra Şehit Coşkun için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, TBMM Başkanvekili Celal Adan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.