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Şehit Önlemeç'in cenazesi Isparta'ya getirildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 23:00 | Son Güncelleme

ŞEHİDİN NAAŞI DEFNEDİLDİ Hakkari'de nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Isparta'ya, oradan da helikopterle baba ocağı Yalvaç'a getirildi.

ŞEHİDİN NAAŞI DEFNEDİLDİ

Hakkari'de nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Isparta'ya, oradan da helikopterle baba ocağı Yalvaç'a getirildi. Ailesi tarafından karşılanan şehidin naaşı, daha sonra cenaze aracı ile doğup büyüdüğü Kurusarı köyüne getirildi.

Kurusarı İlkokulu bahçesine getirilen şehit cenazesi için burada tören düzenlendi. Törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yalvaç Kaymakamı Aytekin Yılmaz, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda kişi katıldı.

Tekbirlerle karşılanan cenaze, araçtan alınarak törenin düzenleneceği alana kadar omuzlarda taşındı. Özgeçmişi okunan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç'in daha sonra cenaze namazı kılındı ve helallik alındı. Akşam vakti olmasına rağmen ailenin isteği ile tören ertelenmedi.

BABASINA SÜRPRİZ YAPACAKTI

Askerlik Yasası'nın yürürlüğe girmesi ile erken terhisten yararlanan ve 2 gün sonra terhis olmayı bekleyen şehit Mustafa Önlemeç'in babasına sürpriz yapmayı planladığı, bunu yakın birkaç akrabası ile paylaştığı öğrenildi.

AİLE 1 ÇOCUĞUNU DA TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ

Çiftçilikle uğraşan Talip ve Rahime Önlemeç çiftinin 3 erkek çocuğundan en küçüğü, 5 yıl önce Antalya'da trafik kazasında yaşamını yitirmişti. En büyük çocukları Mustafa Önlemeç'i de şehit veren ailenin ortanca çocuğu Mert (15) ise lisede eğitim görüyor.

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