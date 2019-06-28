Şehit Önlemeç'in cenazesi Isparta'ya getirildi (2)

ŞEHİDİN NAAŞI DEFNEDİLDİ

Hakkari'de nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Isparta'ya, oradan da helikopterle baba ocağı Yalvaç'a getirildi. Ailesi tarafından karşılanan şehidin naaşı, daha sonra cenaze aracı ile doğup büyüdüğü Kurusarı köyüne getirildi.

Kurusarı İlkokulu bahçesine getirilen şehit cenazesi için burada tören düzenlendi. Törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yalvaç Kaymakamı Aytekin Yılmaz, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda kişi katıldı.

Tekbirlerle karşılanan cenaze, araçtan alınarak törenin düzenleneceği alana kadar omuzlarda taşındı. Özgeçmişi okunan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç'in daha sonra cenaze namazı kılındı ve helallik alındı. Akşam vakti olmasına rağmen ailenin isteği ile tören ertelenmedi.