HABER

Şehit Özel Harekat Polisi Bayram Çiçek'in babaannesinin tabunu özel harekat polisleri taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 19:34 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Özel Harekat Polisi Bayram Çiçek, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi. Şehit polis memurunun babaannesinin tabutunu da meslektaşları taşıdı.

Tedavi gördüğü torununun şehit haberini alarak fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Zeliha Çiçek de Kahramanmaraş'ta torunu ile birlikte defnedildi. 101 yaşında hayatını kaybeden Zeliha Çiçek'in tabutu özel harekat polisleri tarafından taşındı.

Tabutunu özel harekat polisleri taşıdı

1 / 22

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 Ağustos'ta zırhlı aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) dün şehit düşen Çiçek'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Kahramanmaraş Havaalanı'na getirildi.
2 / 22

Şehidin cenazesi daha sonra karayoluyla Afşin ilçesi Arıtaş Mahallesi'ndeki baba ocağına helallik alınmak için getirildi.
3 / 22

Cenaze törenine şehidin babası Mehmet ve annesi Şemsi Çiçek ile Adalet Bakan Yardımcısı Hilmi Bilgin, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Garnizon Komutan Tankçı Albay Adnan Köşker, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve vatandaşlar katıldı.
4 / 22

İl Müftüsü Celal Sürgeç, hem şehidin hem de dün vefat eden babaannesi 108 yaşındaki Zeliha Çiçek'in cenaze namazını kıldırdı.
5 / 22

Tören sırasında cenaze yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.
6 / 22

Şehidin ve babaannesinin cenazeleri özel harekat polislerinin omuzlarında mezarlığa taşındıktan sonra defnedildi.
7 / 22

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 3 Ağustos'ta Çobanpınar köyü yakınlarında görevden dönen polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, olayda yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan Çiçek, dün şehit olmuştu.
8 / 22

9 / 22

10 / 22

11 / 22

12 / 22

13 / 22

14 / 22

15 / 22

16 / 22

17 / 22

18 / 22

19 / 22

20 / 22

21 / 22

22 / 22

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova Zeliha Çiçek Bayram Çiçek PKK cenaze

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşandı! İşte boşanma davasından detaylar

Demet Akalın ve Okan Kurt boşandı! İşte boşanma davasından detaylar

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Eve sürekli erkekler girip çıkınca mahalleli polise koştu!

Eve sürekli erkekler girip çıkınca mahalleli polise koştu!

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD saldırı sayısını açıkladı, Türkiye ateşkes çağrısı yaptı! BM'de peş peşe açıklamalar!

ABD saldırı sayısını açıkladı, Türkiye ateşkes çağrısı yaptı! BM'de peş peşe açıklamalar!

Ücretli öğretmenlik atama sonuçları! MEB, sözleşmeli ücretli öğretmenlik atama sonuçlarını duyurdu

Ücretli öğretmenlik atama sonuçları! MEB, sözleşmeli ücretli öğretmenlik atama sonuçlarını duyurdu

Karma eğitim kaldırıldı mı? Hükümetten karma eğitimin kaldırıldığı iddialarına cevap

Karma eğitim kaldırıldı mı? Hükümetten karma eğitimin kaldırıldığı iddialarına cevap

Evli kuzenine mesaj gönderdiği için infaz edildi

Evli kuzenine mesaj gönderdiği için infaz edildi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Pendik'te bir okulda rehin alınan genç kız konuştu: Umut'u seviyorum, şikayetçi değilim

Pendik'te bir okulda rehin alınan genç kız konuştu: Umut'u seviyorum, şikayetçi değilim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.