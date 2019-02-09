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Şehit polis, baba ocağına uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 16:51 | Son Güncelleme

Gaziantep'te devriye görevi yapan polis aracının, refüjdeki ağaca çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Çelik'in naaşı, düzenlenen törenin ardından Ankara'ya gönderildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te devriye görevi yapan polis aracının refüjdeki ağaca çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Çelik'in naaşı, düzenlenen törenin ardından Ankara'ya gönderildi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen törene şehidin annesi Aysel, babası Arslan, kardeşleri Abdulbaki ve Gülsema Çelik'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Başsavcı Vekili Cenk Akın Aksakal, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit polis memuru Yusuf Çelik'in (27) ailesi, tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Aysel Çelik'i Milletvekili Bakbak, teselli etmeye çalıştı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından konuşan İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gaziantep'in huzuru ve güvenliği için görev başındayken şehit olan Çelik'in kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Genç meslektaşlarının aralarına katılalı kısa bir süre olmasına rağmen hem meslektaşları hem de amirlerince sevilen, takdir edilen bir polis memuru olduğunu ifade eden Karaduman, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar yaptığı görevlerde üstün başarılar sağlamıştır. Bugün de rütbelerin en büyüğü olan şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Şehidimize karşı en büyük görevimiz, onun uğrunda şehit olduğu değerlere karşı etrafında yüreklerimizi kenetleyerek birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmektir. Onun aziz hatırasına göstereceğimiz en büyük saygı, hakkın, adaletin, birlik ve beraberliğin yanında yer almaktır. Şehidimizin kıymetli ailesi, sizler artık bu teşkilatın annesi, babası ve kardeşlerisiniz. Bizler her zaman sizlerin yanında olacağız."

Karaduman, şehit Çelik'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve emniyet teşkilatına başsağlığı, yaralanan komiser yardımcısı Burak Ziyan'a da acil şifalar diledi.

Konuşmanın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere ailesinin yaşadığı Ankara'ya gönderildi.

Vali Gül, törenin ardından şehidin ailesiyle Şube Müdürlüğünde bir süre görüştü.

Devriye görevi yapan polis aracının refüjdeki ağaca çarpması sonucu polis memuru Yusuf Çelik şehit olmuş, 1 komiser yardımcısı ağır yaralanmıştı.

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