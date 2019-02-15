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Şehit polis memuru için tören düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 18:29 | Son Güncelleme

Uşak'ın Banaz ilçesinde silahlı saldırgana müdahale ederken şehit olan polis memuru Aksoy için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi

Uşak'ın Banaz ilçesinde silahlı saldırgana müdahale ederken şehit olan polis memuru Mehmet Aksoy için tören düzenlendi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehit Aksoy'un öz geçmişi okundu.

Törende konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, çok üzgün olduklarını, Aksoy'u peygamberlik makamından sonra en yüce mertebe olan şehitliğe uğurladıklarını belirtti.

Şehit Aksoy'un, görevi esnasında halkın huzuru ve güvenliği için ihbar üzerine gittiği olaya müdahale ederken menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini dile getiren Kocabıyık, "Şehidimizin annesine ve babasına böyle kahraman bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki şehidimiz inşallah Peygamber Efendimize komşu olacaktır." dedi.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ise insanların çok çalışarak birçok makam mevki elde edebileceğini, ancak şehitliğin başka bir şey olduğunu dile getirerek, "Bizim milletimiz için de bu mertebeye ulaşmak, vatanı ve milleti için canını vermek şereflerin en büyüğüdür." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar edildi.

Şehit Aksoy'un naaşı, Banaz ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesine gönderilecek.

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